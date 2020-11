Pour les 30 000 étudiants de l'Université de Tours, ce reconfinement généralise les cours en ligne. Un enseignement à distance sur le même format qu'au printemps dernier. Depuis le premier confinement, 900 000 euros ont déjà été investis pour connecter les amphis et aider les étudiants à s'équiper.

Pour assurer les cours à distance, l'Université de Tours a investi plus de 900 000 euros depuis le printemps

Pour ceux qui ont pris quelques jours de vacances pour la Toussaint, la rentrée universitaire se fera à la maison. Comme lors du premier confinement, tous les cours seront suivis à distance, sur Internet. Sauf quelques travaux pratiques qui nécessitent du matériel spécial de la fac.

Mais l'Université de Tours reste ouverte et accessible aux étudiants qui le souhaitent. "Sur RDV et uniquement sur RDV", précise Philippe Vendrix, son président, "ils peuvent venir récupérer des livres à la bibliothèque et ils peuvent même venir travailler dans certaines salles".

Ordinateurs, tablettes numériques, clés 4G et chèques numériques pour aider les étudiants à s'équiper", Philippe Vendrix

Après les mauvaises expériences du premier confinement, le président de l'Université sait que ces quatre prochaines semaines seront difficiles pour tout le monde. A la fois pour les étudiants et les enseignants. Mais Philippe Vendrix promet que tout sera fait pour poursuivre les missions d'enseignement.

Il rappelle que depuis le printemps dernier, plus de 900 000 euros ont été investis pour notamment équiper l'Université en outils de captation vidéo. Cet argent est aussi destiné aux étudiants qui n'ont pas de matériel informatique à la maison. Ceux-là, pourront saisir la commission d'aide aux étudiants. Comme au printemps dernier, cette commission a été réactivée dès la rentrée de septembre. "Nous avons à disposition des ordinateurs et surtout nous distribuons des chèques numériques pour permettre aux étudiants d'acquérir par exemple des clés 4G auprès des opérateurs"

Chèques alimentation et repas à emporter aux Restos U

Pour les étudiants les plus précaires, ils peuvent toujours contacter le service de santé universitaire. Psychologues et assistantes sociales sont à leur écoute. Pour ceux qui sont en grande difficulté, ils peuvent recevoir des chèques alimentation et produits de première nécessité. Lors du premier confinement, 1 600 étudiants en avaient bénéficié.

Quant aux restaurants universitaires, ils fonctionnent toujours mais ne proposent que des repas à emporter. Repas qui restent à un euro pour les étudiants boursiers.