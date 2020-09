Rentrée 2020 : un cours de rappel des gestes barrière pour les élèves du collège Pierre Emmanuel de Pau

Manipuler le masque par les élastiques, ne plus le toucher une fois sur le visage, bien se laver les mains le plus souvent possible, et ne pas embrasser ses copains : au collège innovant de Pierre Emmanuel, à Pau, le premier cours des élèves pour leur rentrée ce mardi 1er septembre aura porté sur les gestes barrière et les bons réflexes à adopter pour les respecter.

Piqûre de rappel

L'infirmière scolaire Elisabeth Da Costa est passée près d'une heure dans les deux classes de sixième du collège pour s'assurer que les bons gestes ont été assimilés.

Une nécessité pour elle, dans la mesure où les nouveaux sixièmes, encore en primaire il y a quelques mois, n'ont pas l'habitude de porter le masque en classe. "Ils sortent du primaire, ils n'ont pas subi le port du masque. On a voulu mettre l'accent sur l'accueil de ces élèves là, qui n'ont pas l'habitude de respecter toutes ces règles".

Bien protéger les enfants

Au programme : des démonstrations de port du masque, qu'il soit chirurgical ou en tissu, et des petites vidéos ludiques pour intégrer les bons réflexes. Chaque élève doit venir au collège avec deux masques dans son sac, préservés dans une pochette en plastique. Ils ont à leur disposition, en tout, dix masques lavables, distribués par le département des Pyrénées-Atlantiques. De quoi tenir une semaine entière bien protégés à l'école.

Au vu des questions posées par les élèves, la piqûre de rappel s'est révélée nécessaire, même si les enfants sont habitués depuis plusieurs mois aux gestes barrière. Certains ignoraient encore que le masque se portait partout, même durant la récréation. D'autres connaissaient déjà très bien les règles pour se laver les mains, et un peu moins celles pour porter le masque.