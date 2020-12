Confinement : la galère de cette jeune rennaise pour étudier en étant sept à la maison

Chez elle, ils sont sept à la maison, mais le quotidien de Gwendoline est beaucoup moins amusant que la série américaine. Sa deuxième année en biologie à l'université Rennes 1 a mal commencé avec le confinement. Cette jeune de 17 ans n'arrive pas à se concentrer dans sa maison familiale à Loudéac (Côtes d'Armor).

Trop nombreux sur la connexion internet

Tout d'abord, il y a les problèmes de connexion internet. "Je ne capte pas la wi-fi, on est sept à la maison c'est compliqué... Ma chambre est en haut, au total on est quatre en haut et mon frère et moi on ne capte pas la box car on est trop loin", regrette Gwendoline. Sa belle-mère aussi utilise la connexion puis qu'elle travaille à son compte depuis la maison familiale. "Il y a beaucoup de passage... ils sont une vingtaine à lui rendre visite tous les jours." En parallèle de ses études, la jeune de 17 ans aide, parfois, sa belle-mère en travaillant la nuit.

Il y a mon petit frère de 3 ans qui rentre à 16h30 et là, c'est compliqué de travailler

Lorsqu'elle arrive à charger les cours en ligne, il faut se dépêcher d'étudier avant 16h30, l'heure à laquelle s'ajoute une nouvelle distraction familiale. "Il y a mon petit frère de 3 ans qui rentre à 16h30, et là c'est compliqué après pour travailler. Quand il vient, il dessine partout, il faut s'occuper de lui et faire attention à ce qu'il fait.. il a trois ans, il commence seulement à apprendre...", sourit cette étudiante en deuxième année de biologie.

La jeune de 17 ans profite donc de cours obligatoires en présentiel à l'université Rennes 1 pour étudier, au calme, dans son studio. Le quotidien d'une famille recomposée, comme celle de Gwendoline, n'est pas toujours compatible avec les études universitaires. Cette nouvelle année scolaire a donc mal commencé à cause du confinement. Si d'habitude, on prend ses marques pendant cette période, Gwendoline, elle, a pris du retard. "On a commencé les examens en distanciel et forcément il y a eu beaucoup de tricherie. J'avais certains de mes cours à côté, c'était compliqué de tout apprendre..."

Elle pense déjà à une réorientation

Alors, la jeune étudiante, qui rêvait d'un doctorat en biologie, réfléchit à son avenir. "J'ai revu mes objectifs à la baisse. Pour la troisième année de licence, si on repart sur une année comme celle-ci, ce n'est pas possible, je ne pourrai pas. Si, déjà en deuxième année, je n'arrive pas à aller plus loin à cause du confinement, reprendre mes études derrière, je ne sais pas comment faire." Elle réfléchit donc à une réorientation professionnelle : "L'année prochaine, j'irai peut-être sur une licence pro en chimie."

L'université, ce sont nos meilleures années...les gâcher comme ça, c'est triste!

Gwendoline, qui va fêter ses 18 ans début décembre dans un contexte inédit, regrette de ne plus connaître tous les avantages de la vie universitaire, à commencer par les sorties étudiantes. Dans son studio rennais, elle fait un constat amer : "L'université, ce sont nos meilleures années...les gâcher comme ça, c'est triste!"