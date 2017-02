Pour déménager, l'école Steiner de Lutterbach lance une campagne de financement participatif

Pour financer l'aménagement de ses nouveaux locaux à Wittelsheim, l'école Steiner de Lutterbach, appliquant une pédagogie alternative, lance une campagne de financement participatif. L'ancienne école était devenue trop étroite pour ses 90 élèves, la nouvelle sera prête en septembre prochain.

Près de Mulhouse, l'école Steiner de Lutterbach déménage à Wittelsheim pour des locaux plus grands. À cette occasion, les parents d'élèves et les enseignants organisent une campagne de financement participatif pour aménager ces nouveaux locaux. Les école Steiner pratiquent une pédagogie alternative, insistant sur les activités manuelles et laissant l'enfant apprendre à son rythme. Elles ne suivent pas le programme de l'Éducation nationale, elles ne reçoivent donc aucune subvention de la part de l'État, ce qui rend nécessaire cette collecte explique Marie-Laure Deyber, présidente de l'école :

L'école de Lutterbach est devenue trop petite pour ses 90 élèves, de la maternelle à la 4ème. Les nouveaux locaux de Wittelsheim seront prêts pour la rentrée prochaine en septembre 2017. Elle pourra accueillir désormais plus d'une centaine d'élèves, ce qui risque d'arriver très vite car les écoles Steiner recontrent beaucoup de succès en Alsace.

Parmi les parents convaincus, Elodie Boll, maman d'élèves, a scolarisé ses deux jeunes enfants au sein de l'école et pour elle, c'est une vraie chance d'avoir ce type d'enseignement à proximité. Son aînée Sidonie a fait sa maternelle au sein de l'éducation nationale et ensuite, elle s'est totalement épanouie au sein de l'école de Steiner :

Quand Sidonie est arrivée à l'école Steiner, je pensais qu'elle allait passer en première classe, c'est-à-dire au niveau CP. Mais on m'a dit 'non laissez le temps à votre fille, elle a encore envie de jouer'. Sur le coup, je l'ai mal pris et je me suis rendue compte par la suite qu'ils avaient raison. Sidonie connaissait déjà les lettres, on a tout laisse en stand-by pendant un an puis elle a appris très vite à lire parce que les mots avaient du sens et que ça l'intéressait !