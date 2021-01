Pour faciliter le travail à distance, un nouvel espace numérique dédié aux collèges de l'Indre

Un nouvel espace de travail numérique a été lancé pour l'ensemble des collégiens et enseignants de l'Indre. Le but est de renforcer le partage des ressources pédagogiques pour continuer le travail à distance. Surtout en cas de reconfinement ou de cours à distance.

"C'est un bond technologique" que salue le directeur académique des services de l'Education nationale dans l'Indre. Depuis lundi 4 janvier, tous les collégiens du département bénéficient d'un espace de travail numérique complètement repensé. Intuitif, facile d'accès et surtout avec des ressources pédagogiques encore inégalées. Manuels en version numérique, exercices, cours en vidéos, documents : tout cela est partagé sur un espace commun. Il répond à un besoin primordial : "améliorer la pédagogie et le suivi des élèves à distance", explique Jean-Paul Obellianne.

Partager le plus de ressources documentaires

Chaque collège du département de l'Indre peut adapter et personnaliser cet espace de travail comme il l'entend. Y mettre des informations sur la vie scolaire. Les élèves et leurs parents peuvent consulter leurs notes. Mais la grande différence par rapport au précédent espace numérique des collégiens, c'est la richesse de la base de données. "On peut partager les documents, faire du travail collaboratif, c'est quelque chose de nouveau. On peut créer des chaînes pour chaque établissement avec des vidéos de cours de maths, de français ou d'anglais", se félicite Bertrand Mariaud, professeur au collège Rollinat à Argenton-sur-Creuse.

Les élèves, les parents et les enseignants auront les mêmes outils"

Les élèves pourront consulter le catalogue de vidéos de l'ensemble des collèges de l'académie Orléans-Tours. Une ressource inestimable également pour les enseignants, qui pourront s'appuyer sur le travail complémentaire de leurs collègues. "On a un espace qui permet le regroupement et le partage de documents. Il y a énormément de ressources qui permettent de travailler sur la pédagogie et le suivi des élèves", souligne Jean-Paul Obellianne.

Se préparer à un éventuel reconfinement ou à plus de travail à distance

Le contexte sanitaire est très incertain. L'épidémie de Covid-19 ne recule plus, c'est désormais une certitude. À quoi vont ressembler nos prochaines semaines ? Il y a beaucoup de doutes. L'hypothèse d'un reconfinement ne peut pas être totalement écarté, malgré les propos du gouvernement. C'est aussi pour cela que cet espace numérique est important. "On a parfois besoin de se confiner ou de suivre des cours en partie à distance. Cet espace numérique prend alors tout son sens pour la continuité pédagogique des élèves", indique le directeur des services de l'Education nationale dans l'Indre.

Dans cette période extrêmement compliquée, cet outil va faciliter les choses"

Pour les enseignants, le premier confinement a été difficile à vivre. Éloigné de leurs élèves, ils ont manqué de moyens techniques. "On n'avait pas les outils ou alors pas les mêmes. On a perdu beaucoup de temps. Avec cette solution, on aura un langage commun, ça aidera beaucoup les enseignants et les élèves. Si on est reconfiné, on sera mieux préparé", est persuadé Bertrand Mariaud, professeur au collège Rollinat à Argenton-sur-Creuse. "Pouvoir travailler à distance dans de telles conditions favorise l'apprentissage", ajoute Jean-Paul Obellianne.