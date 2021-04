Pour l'instant, pas de bug pour la rentrée numériques dans les Hauts-de-France

La rentrée numérique semble bien se passer dans les Hauts-de-France selon les premières observations d'Open Digital Education, la plateforme qui s'occupe de l'Espace Numérique de Travail dans notre région. Les lycéens et les collégiens peuvent suivre leurs cours en ligne lundi 26 avril.

Seuls les enseignants et les élèves peuvent se connecter ce lundi entre 7h30 et 17h30. Les parents auront accès en dehors de ces horaires.

En ce début de rentrée numérique lundi 26 avril, tout va bien pour les collégiens et des lycéens du Nord et du Pas-de-Calais. Contrairement à ce qu'il s'était passé le 6 avril pour la reprise de l'école à la maison, où les serveurs informatiques étaient saturés, tout semble bien se passer selon les premiers relevés de Open Digital Education. Cette entreprise s'occupe de l'ENT (l'Espace Numérique de Travail), et si elle note quelques lenteurs possibles, les élèves peuvent tout de même se connecter sans soucis à leurs cours en ligne. ODE a compté 200 000 personnes connectées en même temps ce matin.

Pas d'accès pour les parents ce lundi

Pour éviter la saturation des serveurs, les comptes des parents ne peuvent pas accéder à l'ENT entre 7H30 et 17H30. Si vous voulez vérifier l'agenda ou les notes de votre enfant, il faudra le faire en dehors de cette plage horaire. Pour l'instant, cette mesure est temporaire, mise en place simplement pour aujourd'hui. ODE avisera en fonction des connexions si elle sera maintenue dans les prochains jours ou non.