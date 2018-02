Limoges, France

Parcours Sup, qui vient d'entrer en service fait toujours débat. Ce jeudi, les syndicats d'étudiants et d'enseignants et la FCPE manifestent partout en France contre le nouveau dispositif d'inscription à l'Université. Un changement qui ne va rien résoudre, au contraire, pour la présidente de l'UNEF en Haute-Vienne.

L'organisation étudiante appelle à manifester ce jeudi matin devant le rectorat de Limoges, avec les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves de la FCPE . Elle dénonce toujours une "sélection déguisée". "D'abord, il y a la mise en place de capacités d'accueil , donc moins de places, alors que le nombre de bacheliers augmente", note Amélie Bastien, "puis la mise en place de pré-requis, donc de conditions, qui risquent de décourager des élèves venus de filières technologiques ou professionnelles".

Plus de moyens plutôt qu'une réforme.

La présidente de l'UNEF redoute de voir des écarts se creuser entre les universités. "C'est prendre le problème à l'envers", dit-elle, "en disant au lycéen : il faut que tu aies fait tout ça pour entrer à l'université", alors qu'il faudrait selon elle améliorer les conditions des études. "Quand on est 40 au lieu de 30 en TD, ou assis par terre en cours magistral, ça n'aide pas à la réussite", raconte l'étudiante. Avec plusieurs dizaines de milliers d'étudiants en plus dans les années à venir, "l'Etat devrait juste donner plus d'argent aux universités, plutôt que de les rendre autonomes et de les pousser à rechercher des fonds du privé", conclut Amélie Bastien.