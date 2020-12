Pour la première fois, des écoliers des Pyrénées-Orientales vont être confiés à des contractuels

Ils n'ont pas passé le concours, ils n'ont aucune expérience, et pourtant ils vont se retrouver ces prochaines semaines devant des classes de primaire ou de maternelle : cinq contractuels sont en cours de recrutement par l'Education Nationale dans les Pyrénées-Orientales.

Selon nos informations, ces embauches permettront d'assurer des remplacements de professeurs absents, en cette période de forte tension provoquée par la crise sanitaire. Actuellement, de nombreuses classes du département se retrouvent chaque jour sans professeur.

D'une durée de deux mois, les contrats auraient été proposés à des étudiants de Master se destinant aux métiers de l'Education. Ce genre de recrutements est monnaie courante dans certains départements, notamment en région parisienne. Mais dans les Pyrénées-Orientales, il s'agit d'une première. Contactée, la direction des services académiques n'a pas répondu à nos sollicitations.

Colère des syndicats

"Cette situation est regrettable et découle d'un manque d'anticipation", commente Jean-François Noguès, co-secrétaire départemental du SnuiPP-FSU. "Des maîtres et des maîtresses non formés, mal payés et précarisés vont apprendre à lire et écrire à nos enfants... Dès la signature de leur contrat, ils vont se retrouver propulsés devant une classe, sans aucune expérience. Et quand la crise sanitaire sera passée, que l'on n'aura plus besoin d'eux, ils seront remerciés."

Selon les syndicats, une autre solution "plus acceptable" pouvait être mise en œuvre : "il aurait mieux valu avoir recours aux listes complémentaires : ce sont les étudiants qui ont échoué de peu au concours et qui sont sur liste d'attente. Cette méthode a fait ses preuves et elle évite de précariser des personnels", estime Jean-François Noguès.

Une pratique amenée à se développer ?

Selon nos informations, le choix de recruter des contractuels n'aurait pas été fait localement, mais aurait été dicté par le rectorat. "C'est clairement un choix politique qui vient d'en haut", s'emporte Nadia Faye, secrétaire départementale SE-Unsa.

"L'école était censée être une priorité de ce quinquennat, renchérit le SnuiPP, mais derrière les beaux discours, il y a une triste réalité : nous venons d'apprendre qu'il y aura - au niveau national- 900 postes de moins cette année au concours de recrutement des professeurs des écoles. Notre crainte, c'est donc de voir se multiplier, à l'avenir, le recrutement dans l'urgence de contractuels".