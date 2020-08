Pour la rectrice de l'académie de Lille, "il faut éviter de fermer de façon massive les établissements"

Invitée de France Bleu Nord, la rectrice de l'académie de Lille se veut confiante même si les affectations ont été tardives. "Nous devrions avoir un enseignant devant chaque classe" espère Valérie Cabuil qui ne s'attend pas particulièrement à une hausse du nombre d'arrêts maladie dans les rangs des enseignants.

Pour beaucoup d'élèves, cette semaine sera celle d'un retour en cours après plusieurs mois de classe à la maison. Des évaluations sont prévues très tôt cette année notamment pour les élèves de 6ème mais aussi dès cette rentrée, le lancement de procédures de soutien " pour ceux qui en ressentiraient le besoin".

Le masque pour tous, tout le temps

Ce retour en classe se fait désormais masqué. Il est obligatoire pour les enseignants et leurs élèves dans les salles en collèges et lycées mais aussi à l'intérieur des bâtiments, dans la cour de récréation et même aux abords pour les établissements situés dans le département du Nord. Valérie Cabuil insiste surtout sur la nécessité d'éviter le brassage de groupes d'élèves, surtout quand le port du masque ne peut pas se faire, à la cantine ou pendant les cours de sport.

"C'est le bon sens qui doit prévaloir", insiste la rectrice, "là où ne peut pas mettre de masque, on ne met pas de masque mais à ce moment là, il faut être attentif aux gestes barrières et surtout, essayer de noter qui a été en contact avec qui". Elle encourage ainsi les élèves à écrire chaque jour en compagnie de qui ils ont pris leur repas à la cantine. Le but, c'est de pouvoir identifier rapidement les cas contact "pour éviter d'avoir à fermer les établissements ou les classes."