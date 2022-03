Pour la semaine de la presse et des médias, les élèves du collège Alcuin à Cormery montent une webradio

À l'occasion de la 33e semaine de la presse et des médias, du 21 au 26 mars, le CDI du collège Alcuin, à Cormery s'est transformé en studio radio ! L'occasion pour les élèves de la classe de 4ème D de s'essayer, le temps d'une émission, au métier de journaliste ou technicien.

Zion, la radio du futur

"Bonjour à tous, et bienvenue sur Zion, la radio de l'information ! ", lance Zoé, 12 ans, juste après le jingle. Elle présente cette édition dédiée au monde du futur et imaginée avec une dizaine de camarades. "On est trop des pros, on parle dans des micros, on est déjà prêt à passer à la radio !", lance-t-elle.

Pendant ce temps, aux manettes côté régie, Maël, Matéo et Killian. "On baisse le son et on appuie sur les boutons", raconte le premier. "C'est sympa, ça permet d'apprendre à gérer le timing. On ne peut pas faire un journal sans technique."

Max lit sa chronique, devant sa bonnette verte. "Moi j'ai surtout parlé de l'extension des continents, car on va être de plus en plus nombreux", explique-t-il.

J'ai parlé des matériaux du futur, et de l'intégram : une pilule qui serait donnée aux enfants, pour qu'ils puissent apprendre plus rapidement et plus de choses.

Deux mois de préparation et d'écriture

Des infos inventées pour l'exercice, mais longuement rédigées. Durant près de 2 mois, les élèves se sont réunis environ deux heures par semaine pour monter ce projet. Ils étaient encadrés par leur professeur de français Madame Demontella, d'EPS, Madame Robin Adrion et la documentaliste du CDI, Madame Deschamps. "Madame Deschamps m'a aidé sur le texte, car moi et les textes, ça fait beaucoup", ironise Max.

Joëlle Deschamps travaille au au CDI du collège Alcuin depuis 25 ans, et elle monte cette web radio depuis plusieurs années. Durant deux ans, elle a été suspendue à cause du Covid.

C'est le jour J, ils sont vraiment dans les conditions. Et franchement, ils prennent leur rôle très au sérieux, ils se débrouillent très bien !

S'informer autrement que par les réseaux sociaux

Elle participe à la semaine de la presse et des médias à l'école pour continuer à sensibiliser les jeunes aux médias traditionnels, à l'ère des fake news, très présentes sur les réseaux sociaux. "Ça sert à ce que les élèves apprennent qu'il y a d'autres moyens pour s'informer que les réseaux sociaux."

"Et maintenant Lucas, c'est de skate dont tu vas nous parler je crois ?", renchérit Zoé à l'antenne. "Eh oui Zoé !", lui répond l'intéressé avant d'enchainer. Lucas ne se voit pas du tout journaliste, plutôt électricien, mais il apprécie l'exercice. "J'étais content, un peu stressé quand même, je bougeais les jambes. Mais je le referais avec plaisir"."

Zoé aussi, recommencerait bien, mais il faut déjà laisser la place à la seconde équipe de journalistes, et sa web radio, Space news !