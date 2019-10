Pour les 40 ans du classement Unesco, des élèves de la baie du Mont-Saint-Michel (re)découvrent la Merveille

Ce projet pédagogique Mon(t) patrimoine mondial est destiné aux élèves du CM1 au lycée qui habitent dans la zone tampon du bien Unesco, c'est à dire entre Granville et Cancale. L'objectif, c'est que ces jeunes, voisins de la Merveille, s'interrogent sur ce que représente pour eux le Mont-Saint-Michel mais aussi sur sa valeur "universelle exceptionnelle" qui justifie le classement au patrimoine mondial de l'Unesco, depuis octobre 1979, afin qu'ils protègent dans le futur ce patrimoine.

Depuis la fin septembre, cinq classes de CM1-CM2 de la baie du Mont-saint-Michel, viennent chaque semaine à l'abbaye pour bien connaître le monument et sa baie, son histoire, son architecture, son paysage, et créer des oeuvres artistiques qui reflètent son caractère exceptionnel.

Ce mardi 8 octobre 2019, des élèves de Saint-Pair-sur-Mer sont venus confectionner des capsules en dentelle, pour y mettre chacun un mot qui définit le mieux, selon eux, le Mont-Saint-Michel : "époustouflant", "extraordinaire", "incomparable" listent les enfants qui travaillent depuis 3 semaines sur le projet.

Ils ont également interviewé des touristes étrangers pour comprendre l'importance du lieu.

A travers ce projet, les élèves petit à petit s'approprient le Mont.

Il fait partie de notre quotidien, mais sans plus jusqu'à présent. Le fait d'y venir de manière hebdomadaire fait qu'on s'y sent chez nous. On sait s'y déplacer, on a nos repères. Nicolas Potel, directeur de l'école de Saint-Pair-sur-Mer