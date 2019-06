Pour les révisions du bac, la médiathèque d'Évreux élargit ses horaires d'ouverture

La médiathèque Rolland-Plaisance à Évreux propose jusqu'au samedi 15 juin son opération "Objectif réussite : révisions du bac". L'établissement est ouvert trois matins de plus par semaine et met à disposition des candidats des livres et des ressources numériques.