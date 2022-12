"Pour moi c'est une vocation !", à Dijon, le témoignage des futurs profs face au désamour de leur métier

Avez-vous déjà eu envie de devenir professeur ? ou vous imaginer maitre ou maitresse d'école devant le tableau noir et face aux élèves ? Si cette idée vous plait vous avez jusqu' à midi ce vendredi 2 décembre pour déposer un dossier de candidature sur le site du Ministère de l'Education Nationale.

La campagne de recrutement a été prolongée de 15 jours pour trouver suffisamment de monde. Le métier d'enseignant n'attire plus. Réputé difficile, pas très bien payé et il faut 5 années d'études pour décrocher son diplôme.

A Dijon, les effectifs ont fondu comme neige au soleil. Le centre de formation des enseignants a perdu la moitié de ses effectifs en 4 ans. Il est passé de 1700 inscrits en 2019 à 859 aujourd'hui. La véritable cassure se situe en 2020 , l'année de la réforme de la formation. Le diplôme d'enseignant s'obtient désormais à l'issue d'un concours après un "Master 2", autrement dit un Bac + 5.

Mélanie Monnot a 23 ans. Elle est dans sa dernière année d'études pour devenir prof d'Histoire-Géo. Elle s'accroche, même si sa découverte du métier lui réserve quelques surprises : "La première chose qui m'a choquée en arrivant en stage, mon premier stage, ça a été les classes surchargées. Quand on a 34 élèves, on ne peut pas faire un enseignement de qualité. On fait de l'enseignement de masse, on ne peut pas faire de l'enseignement personnalisé, on ne peut pas accompagner les élèves. Et en fait, ça démotive parce qu'on n'a pas l'impression de pouvoir faire comme on voudrait" confie la jeune femme.

"Quand on dit à nos proches que l'on veut faire ce métier, ils nous répondent " ah ben au moins, ça te met à l'abri de la richesse" sourit-elle "C'est vrai que j'ai plein d'amis qui ont fait deux ans d'études après le bac et qui gagnent plus que moi. Mais j'ai envie d'y croire parce que c'est quand même un beau métier. "Quand on est devant les élèves et qu'ils nous disent "Madame, on a hâte de voir la semaine prochaine, merci !" C'est génial, et on a tout gagné." assure Mélanie.

"J'ai déjà été tenté d'abandonner, mais le contact avec les élèves nous pousse en avant" -Théo, futur prof

Théo, un des camarades de promotion confirme ce sentiment. "Il y a des moments de découragement. Bon, je dois admettre que certains étudiants ont abandonné. Moi même j'ai déjà songé à me reconvertir ou à abandonner. Mais l'envie reste là. Ce qui fait tenir franchement et dire, c'est un ressenti parmi tous nos camarades, c'est les jours de stage, le contact avec les élèves, c'est vraiment ça qui nous donne l'envie. On expérimente cela dans un bon établissement avec des élèves qui sont assez bien disciplinés et c'est ça qui donne envie. !"

En ce qui concerne la campagne de recrutement lancée par le ministère de l'Education Nationale, on ne connait pas encore le nombre de candidatures déposées en Côte d'Or, mais le recteur est optimiste. Pierre N'Gahane assure que le métier a encore la cote. Pour preuve, a Dijon le centre de formation des professeurs accueille aussi des adultes en pleine reconversion et ça représente même un étudiant sur cinq. "Je suis allé les saluer et j'ai rencontré des profils surprenants : des anciens ingénieurs, des ex-responsables de marketing ou des commerciaux. Ils sont là pour un choix de vie différent et sont tous heureux d'avoir pris cette voie."

On compte un peu plus de 11.000 enseignants du second degré , et 8.922 enseignants du premier degré dans toute l'Académie de Dijon (Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Yonne, et Nièvre). Le recteur promet qu'il n'y aura pas de problèmes d'effectifs pour la rentrée 2023 et aucun poste de prof manquant pour nos écoles, collèges et lycées.