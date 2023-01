Pour ou contre l'uniforme à l'école ? La communauté éducative de la Mayenne est partagée

C'est un peu l'arlésienne mais Brigitte Macron relance le sujet. La Première dame de France se dit favorable, dans un entretien au journal Le Parisien , au retour de l'uniforme dans les établissements scolaires. Brigitte Macron estime que l’uniforme "gomme les différences, on gagne du temps et de l'argent". En Mayenne, la communauté éducative est plutôt partagée sur le sujet.

Lutter contre les discriminations ?

Pour Leïa, Théa et Iléna, des élèves de Mayenne, en CAP Esthétisme, l'uniforme, c'est un grand oui ! Ces lycéennes en ont marre d'entendre des réflexions sur elles au quotidien. "Pas mal de gens se disent "ah elles sont esthéticiennes", on se fait reluquer... donc c'est un peu chiant. Si on est en jupe, on nous reconnaît. Lors de nos journées "professionnelles" on doit s'habiller avec une certaine tenue et donc on est différente des autres. On n'a pas le droit de porter des baskets, de pulls, de croc-tops donc on nous reconnaît facilement" explique ces jeunes femmes.

L'uniforme comme rempart aux discriminations et au harcèlement, Yannick Quillet, un des responsables de l'enseignement catholique en Mayenne, n'y croit pas trop en revanche. "Les établissements sont plutôt partisans de la formation des élèves pour développer des meilleures manières de vivre ensemble, avec l'idée que chacun doit être en veille par rapport au harcèlement. Après, sur la question de l'uniforme, on se rend compte que très souvent particulièrement au collège, nos ados sont un peu habillés de la même manière" observe-t-il.

Pape Ndiaye est contre

En Mayenne, aucun établissement, ni dans le privé, ni dans le public, impose le port de l'uniforme. Ce jeudi 12 janvier 2023, le Rassemblement National a présenté une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour rendre obligatoire "une tenue d'établissement" dans les collèges et les lycées. Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale a rappelé que "les établissements en toute liberté, par une modification de leur règlement intérieur, peuvent imposer, s'ils le souhaitent, une tenue scolaire". Il s'est opposé en revanche à une loi imposant le port de l'uniforme à l'école.