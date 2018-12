Pour ou contre le blocus de l'université de Nantes ? Les étudiants de l'UFR de langues votent ce vendredi

Nantes, France

Le vote se déroule en ligne ce vendredi, jusqu’à 18 heures. La question posée par l'UFR "langues, littératures et civilisations étrangères" de l'université de Nantes est la suivante : "souhaitez-vous une faculté ouverte pour que les étudiants et les membres du personnel puissent sans entrave poursuivre leurs activités pédagogiques, scientifiques et administratives quelle que soit la conjoncture ?" Les 3200 étudiants de cet UFR peuvent voter.

Les résultats seront connus ce vendredi soir. A la mi-journée, plus de 500 étudiants avaient déjà voté et une écrasante majorité s'était exprimé contre un éventuel blocus, selon nos informations. C'est le doyen de la faculté de langues, Didier Delorme, qui a pris cette initiative. Au printemps dernier, après plusieurs semaines de mobilisation contre la loi ORE sur lecampus du Tertre à Nantes et de nombreuses annulations de cours, il était monté au créneau pour défendre "la liberté d'étudier" et apporté son soutien à un groupe d'étudiants opposés au blocus.

Le mot "blocus" ne figure pas explicitement dans le texte de la question posée aux étudiants dans le cadre de ce référendum en ligne. Mais il est dans toutes les têtes. Déjà, jeudi 13 décembre, la fermeture administrative d'une partie du campus avait été décidée par l'université de Nantes, qui devançait ainsi un appel à manifester et bloquer le campus du Tertre. Une partie des étudiants nantais se mobilise en effet actuellement contre la hausse des frais d'inscriptions universitaires pour les étudiants étrangers. Le président de l'université de Nantes Olivier Laboux s'y est lui aussi publiquement opposé et le conseil d'administration de l'université a voté ce vendredi une motion en ce sens.

Didier Delorme, doyen de la faculté de langues de Nantes © Radio France - Antoine Denéchère