"Pour partir en vacances, il faut bien être rentré" explique Laurent Fichet, l'inspecteur d'académie en Creuse

Une nouvelle organisation

Pour permettre ce retour à l'école de tous ou presque, les enseignants ont du une nouvelle fois réorganisées leurs classes. "C'est un travail très important, reconnait Laurent Fichet qui est demandé aux directeurs d’écoles, aux enseignants". Mais les règles ont été assouplies. "On part sur un mètre de distance en latéral. Et si ce n'est pas possible, c'est port du masque pour tous dans les collèges".

Un retour en classe obligatoire

Jusqu'à présent, le retour en classe s'est fait sur la base du volontariat. Et depuis mai, dans les écoles en Creuse on compte un peu plus de 2.800 enfants soit 42% des effectifs. Et dans les collèges, on a accueilli un peu plus de 1 200 élèves soit 30% des effectifs. "C'est un phénomène assez général, sans doute du fait que la reprise a été plus tardive dans les collèges et aussi peut-être parce que les parents qui redoutent de voir leurs enfants retourner en classe les ont plus facilement laisser à la maison lorsqu'ils avaient 12 - 13 ans que lorsqu'ils en avaient 7". Même si désormais, le chemin de l'école n'est plus optionnel, Laurent Fichet promet "d'étudier les choses avec bienveillance" et comprendre que pour un certain nombre de parents, cela puisse encore poser problème. Il rappelle néanmoins qu'il s'agit bien d'une école obligatoire, et qu'il est "psychologiquement important de ne pas laisser les enfants sans contact avec l’école, sans contact avec leurs camarades", jusqu'à la rentrée de septembre.