"Pour que ça ne se reproduise plus" : des Mosellans récompensés au Concours national de la Résistance

Ils ont travaillé durant toute l'année scolaire, sur le travail de mémoire de la Seconde Guerre Mondiale : des dizaines de collégiens et lycéens mosellans ont reçu leur récompense au Concours National de la Résistance et de la Déportation , ce mercredi en préfecture de la Moselle. Candidats à titre individuel ou collectif, ils se sont en particulier intéressés à la place de l'école pendant ces cinq années de guerre, dans la France collaborationniste ou résistante.

ⓘ Publicité

Au total, près de 400 élèves mosellans, issus de treize établissements, ont participé au concours, individuellement ou en groupe. Le concours pouvait être la rédaction d'un devoir en classe, ou une production artistique ou audiovisuelle. Le concours s'inscrit aussi, cette année, dans le souvenir des 80 ans de la mort de Jean Moulin, constatée en gare de Metz en juillet 1943 : les lauréats ont reçu des livres sur son parcours.

Les lauréats ont reçu des livres d'histoire, pour mieux comprendre encore les "années noires" de la France. © Radio France - Julie Seniura

Histoire personnelle et universelle

Camille, en terminale au Lycée Jean XXIII de Montigny les Metz, a reçu le premier prix dans la catégorie individuelle : c'est la qualité de sa copie qui a impressionné. La jeune fille a puisé dans son histoire personnelle pour nourrir son récit : "L'histoire de la résistance, c'est aussi l'histoire de ma famille, qui a dû fuir l'Alsace. Se souvenir de cette Histoire, c'est vivre à travers elle et retrouver nos racines".

D'autres élèves ont enquêté, aux archives départementales, au Mémorial de la Shoah à Paris, pour retrouver les élèves victimes de leur lycée. "Ces élèves avaient notre âge, parfois moins, et ils sont morts gazés après avoir été déportés", explique Lucas, en terminale au lycée Fabert de Metz. Ce travail d'identification n'est pas terminé : "Il reste une vingtaine de biographies à rédiger, pour ceux qui vont nous succéder l'an prochain en terminale".

Le thème cette année était "L'école et la résistance : des jours sombres au lendemain de la Libération". Un sujet qui a beaucoup marqué Margaux, Chiara et Maxence, élèves de 3ème au collège Gabriel-Pierné de Sainte-Marie-aux-Chênes : "Les enseignants voulaient vraiment continuer à apprendre à leurs élèves, ils étaient déterminés. Alors que le régime de Vichy a utilisé les élèves et les professeurs pour répandre sa propagande. Le personnage de Lucie Aubrac, enseignante et résistante, nous a particulièrement marqués". Leur enseignante en histoire, Valérie Tragus-Hergalent, est très fière de la qualité de réflexion de ses élèves : "C'est mon leitmotiv depuis que je suis enseignante : entretenir le devoir de mémoire, pour que ça ne se reproduise plus, et que les jeunes transmettent à leur tour aux générations futures. De les voir avec leur diplôme dans les mains, je suis très fière !"

Le thème de l'an prochain sera : "Résister à la Déportation, en France et en Europe".