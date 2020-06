Pour recruter des apprentis et attirer des entreprises, l'Urma Mayenne organise des portes-ouvertes virtuelles

Michel Gougeon, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, est un défenseur de l'apprentissage.

Futur apprenti recherche entreprise. C'est actuellement le message de l'Urma (l'Université régionale des métiers de l'Artisanat) Mayenne, à Laval. Les inscriptions des apprentis ont lieu en ce moment. Mais pour s'inscrire, chaque jeune doit trouver l'entreprise où il sera en alternance. Et pour l'instant, les chiffres parlent d'eux même : 160 inscrits contre presque le double à la même époque l'an dernier. A Laval, 26 métiers différents sont disponibles en formation par alternance.

Des secteurs comme le bâtiment, l'hôtellerie-restauration sont impactés par cette crise et donc frileux à prendre des apprentis.

Pourtant, l'État propose des aides qui seront plus avantageuses à partir de la rentrée prochaine : 5000 euros pour un apprenti mineur et 8000 euros pour un majeur.

Autre changement, et c'est lié à la situation actuelle, un jeune pourra commencer sa formation sans avoir trouvé son entreprise où il effectuera son alternance. Et ce pendant six mois.

Exceptionnellement, cette année, l'Urma Mayenne organise une deuxième salve de portes-ouvertes (du 22 au 26 juin). Elles auront la particularité d'être connectées. Autrement dit, une découverte des formations via une application mobile. Pour cela, il suffit de télécharger l'application Imagina et se rendre sur la page de l'Urma Mayenne.