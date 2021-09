Pour réduire le poids des cartables, la FCPE demande une loi

La FCPE demande un texte réglementaire ou législatif pour réduire le poids des cartables des collégiens et des lycéens. Dans un collège du Lot, à Montcuq, cela fait trois ans que la principale et ses équipes sensibilisent les plus jeunes à la question.

Comment faire pour réduire le poids des cartables des élèves ? La FCPE a réclamé cette semaine la mise en place d'un texte réglementaire ou législatif pour obliger les établissements à réduire le poids des sacs.

D'après les spécialistes, le poids du cartable ne devrait pas dépasser les 10 % du poids de l'enfant. or, d'après des pesées de la FCPE, il atteint en moyenne 17 %.

À la sortie du collège Jolimont à Toulouse, Augustine et Lucas font le point sur ce qu'il porte sur le dos. Pour Lucas, _"huit cahiers et deux manuels, de maths et français. Mais je n'ai pas mal au dos, je trouve ça plutôt léger." Augustine n'est pas du même avis, elle a du changer de sac à la rentrée, parce que l'ancien "qui était fait le dos me faisait encore plus mal. Et vu qu'il était plus grand, je mettais plus de choses dedans. J'ai décidé de prendre un sac plus petit pour mettre moins de choses à l'intérieur."_

Au collège de Montcuq, on mise sur le numérique

L'un des moyens pour alléger le sac à dos des collégiens serait de leur mettre à disposition des casiers d'après la FCPE. Au collège de Montcuq (Lot), la principale Valérie Carles a misé sur le numérique. Les élèves reçoivent toujours des manuels scolaires, mais ils restent à la maison. "Ils n'ont pas besoin de l'emmener en classe car ils sont dématérialisés. Le professeur peut vidéoprojeter le livre en classe", explique la secrétaire départementale du Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale.

L'autre travail à mener pour la principale, c'est la sensibilisation des plus jeunes, notamment des sixième. Ces derniers ont tendance a emmener trop de choses avec eux. "Il y a quand même des modifications entre le primaire et le collège. L'enfant doit être accompagné sur la manière dont il va préparer son cartable en fonction des cours qu'il a", estime Valérie Carles.

La FCPE souhaiterait également que les professeurs d'EPS et les infirmières scolaires apprennent aux enfants les "bonnes habitudes de redressement postural".