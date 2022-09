Pour une école plus inclusive, le collège de Couzeix devient établissement pilote d'un nouveau dispositif

L'école de la république doit être inclusive. C'est la volonté du collège Maurice Genevoix à Couzeix (Haute-Vienne) depuis des années. Désormais, l'équipe pédagogique teste un dispositif d'inclusion. Claire Compagnon, déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme et les troubles du neuro-développement y était en visite, ce jeudi 15 septembre.

Depuis la rentrée 2022, l'établissement teste le dispositif "DAR", pour "dispositif d'autorégulation", à destination des élèves atteints de troubles du spectre de l'autisme. Si le DAR existe déjà pour les écoles primaires, il est encore en test au collège. Maurice Genevoix est le quatrième établissement pilote en France, mais le collège a voulu aller plus loin en incluant les autres neuro-atypies : TDAH (trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité), les troubles dys (troubles spécifiques du langage et des apprentissages). "C'est important de ne pas se limiter. On retrouve ces enfants avec ces troubles dans tous les établissements, explique Corinne Ruffinoni, principale du collège, le dispositif qui est mis en place dans notre établissement permet aux autres enfants de bénéficier d'une éducation adaptée et donc d'apprendre dans de bonnes conditions".

"Ce dispositif permet à l'enfant de prendre sa place d'élève"

Les éducatrices de l'Institut d'éducation motrice (IEM) travaillent directement au collège, avec deux salles aménagées pour accueillir les élèves suivis par le dispositif. Aude Mazaud est l'une des éducatrices : "la première salle va nous servir pour travailler les aspects pédagogiques, les méthodes de travail; l'autre salle sert à l'apprentissage des fonctions exécutives et habiletés sociales, c'est-à-dire la gestion de ses comportements, ses pensées et ses émotions, mais aussi reconnaître les émotions de ses camarades dans la cour".

La présence des éducatrices au collège permet aux enfants d'avoir sur place tout ce qu'il lui faut pour l'apprentissage scolaire et social. Un dispositif qui fait la différence selon Nelly Sabatier, directrice de l'IEM : "Avoir tout au même endroit permet à l'enfant de réellement prendre sa place d'élève et nous nous contentons de l'accompagner dans ses apprentissages".