Pourquoi l'école d'Hermeville ne compte plus que deux élèves ?

A Hermeville,près du Havre,l'école compte 2 élèves ! Dans cette petite commune, le maire et les parents d'élèves se sont battus pendant presque 2 ans pour conserver l'école. Après avoir obtenu gain de cause au tribunal, les parents ont finalement retiré leurs enfants de l'école, désormais condamnée.

Une école avec seulement 2 élèves en Seine-Maritime, ou comment les parents d'élèves ont tué leur propre école! A Hermeville, commune de 370 habitants, située à une vingtaine de KM du Havre, le maire et les parents d'élèves se sont battus en 2015 pour conserver l'école. Mais à la rentrée de septembre 2016, il n'y avait plus que 2 enfants inscrits.

En 2015, le maire d'Hermeville apprend que son école est condamnée. Un premier recours est déposé au tribunal administratif courant 2016, la demande de maintien de l'école est alors rejetté. Finalement aprés un second recours en juin dernier, le maire apprend que le poste d'enseignant est maintenu. C'est une petite victoire pour cette commune, qui avait prévu 15 élèves à la rentrée de septembre.

Aujourd'hui 4 mois après, ils ne sont plus que 2 ... car les parents d'élèves ont décidé de mettre leurs enfants à l'école de la commune voisine, à Turretot.

Le maire est aujourd'hui trés affecté par la perte de son école, aprés près de deux années de combat :

C'est honteux, on s'est battus, les parents se sont battus tout ça au dernier moment pour dire on en veut plus, alors que 15 enfants en multi-classe c'était possible!"- Maryline qui s'occupait de la garderie.