La direction académique de l'Yonne décide en ce moment de ce qui se passera à la rentrée de septembre. Une carte scolaire parfois redoutée, toujours attendue par les communes et parents d'élèves de l'Yonne.

Yonne, France

c'est quoi la carte scolaire ?

C'est le document qui décide de l'organisation et du fonctionnement des établissements scolaires : combien d'enseignants ? Combien de classes ? Et où doivent aller les élèves en fonction de l'endroit où ils habitent. C'est en ce moment que l'Education Nationale le décide avec comme conséquence des ouvertures ou des fermetures de classes. Et ça provoque souvent des coups de colère.

Pourquoi la carte scolaire change-t-elle tous les ans ?

Tout simplement parce que le nombre d'élèves évolue chaque année. Et dans l'Yonne, c'est plutôt à la baisse. A chaque rentée, ce sont environ trente classes qui ferment pour moins d'une dizaine qui ouvrent. Cela veut dire que ces dernières années, ce sont des dizaines de classes qui ont disparu, dans certains cas c'est même l'école qui a fermé, comme l'an dernier à Andryes, village de 400 habitants à la limite de la Nièvre. Donc la carte scolaire joue un rôle majeur en matière d'aménagement du territoire. Car un village qui perd son école "c'est un village qui meurt". Et cette année encore un village avec classe unique est menacé.

Donc la carte scolaire est décidée par le directeur académique et il n'y a rien à faire ?

Non, par exemple si soudainement de nouveaux habitants arrivent dans un village l'académie en tient compte, la carte scolaire peut évoluer entre le printemps et la rentrée. Peut-être aussi que la mobilisation des habitants peut faire évoluer la décision.

Et dans les collèges et lycées c'est la même chose ?

Sur le papier oui, il s'agit toujours de savoir combien de professeurs seront affectés à l'établissement. Mais il n'y a pas le même enjeu d'aménagement du territoire que pour les écoles. Les collèges de l'Yonne devraient gagner quinze postes à la rentrée alors que c'est à la baisse dans les lycées. Le plus gros lycée de la région à Sens pourrait perdre l'équivalent de 10 postes d'enseignant. Une pétition est d'ailleurs en ligne. C'est ce qu'on appelle la "carte colère" !