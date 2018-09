Pour répondre à cette question , il faut remonter au 13e siècle. En 1231, le pape Grégoire IX, accorde un mois de vacances l'été mais pas pour flemmarder, juste pour que les jeunes aident leur parents aux champs pour les moissons ou les vendanges. Il faut attendre 1939 pour que les vacances des écoliers, collégiens et lycéens soient uniformisées. Le repos l'été s'étale sur 10 semaines. Les congés payés en 1936 sont passés par là, les français partent désormais en vacances et entre le 14 juillet et le 30 septembre l’école est fermée.

Avec les trente glorieuses, les habitudes changent encore : en 1961, on décale la période de fin juin à mi-septembre, pour satisfaire les français qui partent plus tôt. Dans les années 80, on raccourcit ces vacances d'été de deux semaines pour mieux les répartir notamment à la Toussaint. Les écoliers ont aujourd'hui 8 semaines de vacances de début juillet à début septembre.

Les écoliers français sont- ils mieux lotis que les autres ?

Nous sommes à peu prés dans la moyenne, entre les anglais et les allemands, qui ne soufflent que 6 semaines l'été et les belges qui rangent leur cartable pendant 9 semaines. Dans ce classement européen, ce sont les italiens qui profitent le plus de l'été avec 14 semaines de "Dolce vita".

Les grandes vacances en France sont-elles trop longues?

Le débat est très régulièrement ouvert pour rechercher le meilleur rythme scolaire pour l'enfant et aussi vite refermé. C'est une question qui fâche les professionnels du tourisme qui ont leur logique économique, mais aussi les familles qui ont leurs habitudes. Raccourcir les vacances suppose sans doute aussi de faire travailler davantage les enseignants, ce qui n'est pas gratuit. Au ministère de l'éducation nationale, on n'est donc pas vraiment pressé de se pencher sur ce problème.