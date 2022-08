Pourquoi la rentrée va bien se passer d'après la Directrice académique

79 000 élèves retrouvent le chemin de l'école dans le public et le privé ce jeudi 1er septembre dans la Manche. Pour les encadrer, 8000 enseignants seront au rendez-vous et d'après la Direction académique, la rentrée sera "sereine".

C'est une rentrée "sereine" d'après les propres mots de l'inspectrice d'académie. D'abord sur le plan sanitaire puisque le Covid ne commande cette fois aucune mesure particulière. Ensuite, parce que normalement demain, il y aura bien un enseignant devant chaque classe, grâce au recrutement de professeurs supplémentaires : 7 issus des candidats ayant échoué au concours et 17 contractuels formés en urgence mais qui, nous dit-on, seront affectés en priorité pour des remplacements longue durée, comme des congés maternité, et qui bénéficieront d'une formation continue et d'un accompagnement de la part des services académiques.

Autre source de satisfaction pour l'inspectrice : le nombre de professeurs en capacité d'assurer des remplacements en cas d'absence. 180 postes dans le premier degré, comparable à l'an dernier avec une menace covid moins grande. Elle espère ainsi ne pas être en manque de remplaçants.

Des moyens supplémentaires pour accueillir les enfants en difficulté

Et puis il y a le cas des AESH, ces aides aux enfants en situation de handicap. Leur nombre a augmenté : + 13 temps plein soit 539 postes complets. En revanche pour l'heure on ne sait pas encore si cela correspondra exactement aux besoins dans la Manche. A noter par ailleurs l'ouverture de 2 nouvelles classes Ulis à Ducey et Montmartin-sur-Mer. Voilà pour le tableau plutôt positif peint par l'inspectrice d'académie qui souligne aussi que 160 enfants ukrainiens seront accueillis de la maternelle au lycée dans la Manche.