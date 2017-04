Pourquoi la ville de Marseille abandonne-t-elle le bâtiment d'une école privée au profit d'un projet immobilier ?

A Marseille, après la vente d'une école privée dans le 6e arrondissement, la mairie accorde un permis de construire pour des appartements d'une résidence privée. L'opposition socialiste aurait préféré que le bâtiment, classé aux monuments historiques, soit racheté et transformé en école publique

C'était une école privée et réputée dans le 6e arrondissement de Marseille. Elle a fermé il y a 5 ans. L'école du Cours Saint-Thomas d'Aquin. Un bijou en terme d'architecture, mais la mairie a préféré ne pas investir ici les 4 millions réclamés pour la vente.

Sur la façade, on voit encore le panneau de l'Enseignement Catholique du Diocèse de Marseille © Radio France - Tony Selliez

"Cet établissement aurait pu appartenir patrimoine de la ville de Marseille ; une ville en manque d'écoles, surtout dans ce quartier saturé en besoin d'écoles, de transport, de parkings. Avait-on encore besoin de logements ?" Annie Lévy Moziconacci, conseillère municipale PS

Annie Lévy-Moziconacci, conseillère municipale PS à la mairie de Marseille Partager le son sur : Copier

L'opposition socialiste s'interroge aujourd'hui : pourquoi ne pas avoir récupéré ce bâtiment dans le patrimoine de la ville pour en faire par exemple une école publique ? La mairie a préféré valider le permis de construire, pour une résidence de logements privés.

4 millions + le coût de la restauration

Il y a 5 ans, la Bastide est vendue presque "en secret" par des religieuses : les Soeurs Dominicaines de la congrégation Toulousaine du St-Nom de Jésus. Les Soeurs sont d'ailleurs accusées d'escroquerie : accusées de faux en écritures privées, pour forcer la vente. A l'époque déjà, en 2012, un collectif d'élèves et de parents d'élèves était monté au créneau ; c'est en pleine rentrée scolaire que la vente de cette institution marseillaise avait été annoncée, laissant "sur le carreau" 500 élèves et une trentaine d'enseignants.

"Je rappelle que les ouvertures de classes dépendent non pas de la mairie mais du Rectorat. Jusqu'à preuve du contraire, le Rectorat ne nous a pas demandé d'ouvrir de nouvelles classes à cet endroit. Prenez l'exemple du Rouet : on fait une école neuve pour 15 millions d'euros ; 15 classes disposinbles. Le Rectorat à la rentrée prochaine n'en ouvre que 4 ou 5" Yves Moraine, maire de secteur

Reportage FB Provence à la Bastide St-Thomas D'Aquin, à Marseille Partager le son sur : Copier

Le permis de construire pour la réhabilitation de St-Thomas D'Aquin en résidence logement (1/2) © Radio France - Tony Selliez

Permis de construire (2/2) © Radio France - Tony Selliez

Historiquement, le sculpteur, peintre et architecte Pierre Puget installe ici sa maison de villégiature à la fin du XVIIe Siècle. Elle est ensuite transformée en bastide par le chevalier Nicolas de Flotte de la Buzine qui y étend ses propriétés ; il y fait notamment aménager 3 grandes terrasses, des vignes, des potagers. Le bâtiment change encore de mains et se transforme ensuite en couvent pour jeunes filles (Les "Dames de la Doctrine Chrétienne") , avant de devenir cette école privée maternelle et primaire qui accueillait 500 élèves chaque année.

En janvier 2013, l'ancienne bastide est même inscrite dans sa totalité à l'inventaire des monuments historiques.

Le projet ? 41 appartements

C'est la société Upstone qui a enlevé le marché et qui va en profiter. Cette plateforme d'investissement immobilier va faire transformer les lieux pour construire à la place une résidence de logements : 41 appartements du T1 au T4. Aux manettes de la refonte de ce bâtiment, 2 architectes : le marseillais Roland Carta et la nîmoise Nathalie D'Artigues. Livraison prévue en juin 2019.