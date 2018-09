C'est la rentrée aussi cette semaine dans les clubs de sport . Peut-être hésitez-vous encore à mettre votre petit dernier ou votre petite dernière au foot, au basket au Tennis ou à la natation etc... et pourtant le sport n'a quasiment que des avantages pour les gamins.

yonne

Pourquoi le sport est-il si important pour nos enfants?

Un enfant, ça bouge , ça court, ça saute, ça possède de l’énergie à revendre. Bref ça a besoin d'activité physique. Le sport permet de se défouler. ça permet aussi de brûler des calories et dans un contexte de progression de l'obésité, ça ne peut faire que du bien. L'activité sportive permet aussi de travailler sa vitesse, son équilibre et sa coordination.

Le sport , c'est bon pour le corps de l'enfant, mais pas uniquement

L'activité sportive permet à l'enfant de se sociabiliser, d'assimiler des règles, un cadre, une façon de vivre avec les autres et de les accepter. En pratiquant un sport, on est aussi amené à évaluer des situation et à prendre des décisions pour soi-même ou pour l'équipe. C'est une façon de responsabiliser les plus jeunes.

A partir de quel age, nos petits peuvent-ils s'y mettre ?

Tout dépend de la discipline, mais généralement les clubs accueillent les enfants autour de 5-6 ans.

Avant il s'agit d'avantage d'éveil et de jeu, de dépense d'énergie et de stimulation .

Le perfectionnement vient ensuite pas : besoin de brûler les étapes pour en faire un petit champion ou une petite championne.

Comment choisir son sport?

Le premier réflexe des parents est de diriger leur enfants vers une discipline qu'ils connaissent. L'enfant peut très vite partager cette passion, comme il peut décider de faire, du foot par exemple, que pour faire plaisir à papa. Le mieux, c'est de le laisser choisir, de lui donner la possibilité de toucher un peu à tout avant de se spécialiser. Pour que la pratique soit durable, il faut que l'activité le motive et qu'il en tire du plaisir, car le sport c'est avant tout du bonheur.