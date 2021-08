Pourquoi tant de démissions chez les enseignants des Pyrénées-Orientales ?

Au cours de la dernière année scolaire, 19 professeurs des écoles ont décidé de jeter l’éponge dans les Pyrénées-Orientales. "Du jamais vu : 950 % d’augmentation en deux ans !" s’alarme le Snuipp, le principal syndicat du premier degré. "Les chiffres sont sans appel : aucun professeur des écoles n’avait démissionné entre 2016 et 2018, seulement deux en 2018/2019, et quatre en 2019/2020."

Selon les syndicats, cette pluie de démissions entraîne une situation tendue en cette rentrée 2021. "Il n’y a plus suffisamment d’enseignants par rapport au nombre de classes", affirme Jérôme Guy, co-secrétaire départemental du Snuipp. "Résultat : des professeurs-remplaçants vont se voir affecter une classe à l’année, ce qui n’est pas leur vocation, confirme Nadia Faye, secrétaire départementale de l’Unsa. Et quand des personnels vont tomber malades, il n’y aura plus personne pour les remplacer".

Pourquoi tant de démissions ?

Comment expliquer la très forte augmentation des démissions chez les professeurs des écoles des Pyrénées-Orientales ? Pour le Snuipp, la réponse est claire : "C'est un ras-le-bol qui les conduit à passer le cap. Lourdeur des tâches administratives, injonctions hiérarchiques et pédagogiques, manque de reconnaissance, déclassement salarial (…) perte de sens du métier pour lequel ils s’étaient engagés".

"On pourrait croire que la pandémie a également joué son rôle mais il n’en est rien puisqu’aucun de ces collègues n’évoque cet argument comme raison décisive de son départ", ajoute le syndicat.

Le directeur académique réfute

Invité de France Bleu Roussillon ce mardi, le directeur académique (Dasen) des Pyrénées-Orientales appelle à "remettre ces chiffres en perspective". Selon Frédéric Fulgence, ces nombreux départs s’expliquent par la récente mise en place d’un nouveau dispositif dans l’Éducation nationale : les ruptures conventionnelles de contrat.

Jusqu’ici réservé aux salariés du privé, le dispositif a "créé un appel d’air", estime le directeur académique. "Il a ouvert des perspectives à des personnels qui se posaient des questions sur leur avenir et souhaitaient se reconvertir."

Concernant la pénurie de remplaçants évoquée par les syndicats, Frédéric Fulgence affirme au contraire disposer d’effectifs supérieurs à l’année dernière. "Les démissions se sont faites progressivement, et nous avons eu le temps d'anticiper en recrutant des stagiaires et des contractuels. Nous bénéficions aussi du renfort d’enseignants venus d’autres départements."