Armés de slogans et de banderoles, un peu partout en Côte-d'Or, des parents d'élèves se mobilisent en ce moment. Ce mercredi 28 février 2018, par exemple, une trentaine de personnes se sont retrouvées devant l'école élémentaire des Cèdres à Quétigny. Ce sera également le cas, ce jeudi à 8H15, devant la maternelle "La Fontaine" à Venarey-Les Laumes. A chaque fois, ces parents inquiets, protestent contre des projets de fermeture de classes. Une poussée de fièvre qui ne doit rien au hasard: c'est ce mardi 6 mars que se tiendra un "Comité Départemental de l'Éducation Nationale" (CDEN) à l'issue duquel l'Inspectrice d'Académie présentera son projet de carte scolaire pour septembre 2018.

Aux Cèdres à Quétigny, l'Académie a fait ses comptes, il devrait y avoir 127 élèves l'an prochain, du coup l'une des 6 classes va fermer. Cela s'est joué à rien: 5 élèves de plus et cette classe était sauvée! Sébastien Kencker, l'un des parents d'élèves. "Il faut savoir qu'à plusieurs reprises nous avons demandé à être reçu par la DASEN (la directrice académique des services de l'éducation nationale ndlr.) concernant cette fermeture de classe définitive pour seulement 5 enfants. Là il ne nous reste plus que la manifestation et une pétition que l'on a mis en ligne sur les réseaux sociaux. On a déjà recueilli pas loin de 300 signatures".

A l'école élémentaire des Violettes à Chenôve -une école classée "REP+" ("Réseau Éducation Prioritaire") les parents se sont battus en septembre dernier pour obtenir la création d'une classe supplémentaire devant l'afflux de nouveaux enfants au sein de l'établissement. Au delà de ce combat dont on a beaucoup parlé à l'époque sur France Bleu Bourgogne, ils bénéficient depuis septembre dernier des fameuses classes de CP dédoublées. Une mesure qui -dans cette école- va être étendue au CE1 dès l'an prochain. Là les parents d'élèves sont plutôt contents. Fatima, l'une des mamans. "Je trouve cela très bien. Les enfants progressent beaucoup plus rapidement. Ils sont 12 par classes, 6 CP et 6 CE1, ce qui est très bénéfique pour l'apprentissage de la lecture ou des mathématiques".

En février dernier, à l'issue d'une réunion préparatoire, une liste d'écoles concernées par des "ouvertures définitives ou probables" et des "fermetures définitives ou conditionnelles" avait été établie. Dans certains cas ces situations pourront être réévaluées même après le CDEN. Isabelle Chazal secrétaire générale de l'Académie de Dijon. "Cela signifie que certaines situations seront revues, fin juin, début juillet et même éventuellement au moment de la rentrée de septembre. Mais attention: il est très peu probable que nous revenions sur les ouvertures et sur les fermetures définitives qui ont été envisagées".

Dans un contexte de baisse du nombre des élèves dans l'Académie de Dijon (-588 en Côte-d'Or, -395 en Saône-et-Loire, -389 dans l'Yonne et - 278 dans la Nièvre) il se peut malgré tout que des classes qui devaient fermer soient finalement maintenues. "Bien sûr si l'on avait une évolution démographique importante on peut annuler une fermeture, mais, il faut bien prendre en compte le fait que les effectifs sont calculés de manière très, très sérieuse. C'est un travail que réalisent de manière conjointe les élus (les maires des communes ndlr.) et l'éducation nationale".

D'après les informations qui avaient filtrées début février après cette réunion, un "Comité Technique Spécial Départemental", l'Académie de Dijon prévoyait -en Côte-d'Or- la création de 51 postes d'enseignants (dont 18 dans les écoles de l'éducation prioritaire qui bénéficient des CP et CE1 dédoublés) pour 39 retraits de postes.