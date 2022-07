Pouvoir d'achat : les bourses étudiantes vont augmenter de 4%

Des jeunes adultes et futurs étudiants dans un amphi de la faculté de droit de Nancy, le 3 mai 2022.

Au même titre que le RSA et les allocations familiales, les bourses étudiantes vont être revalorisées de 4% indique franceinfo ce jeudi. Selon nos confrères, cette mesure ne fera pas formellement partie du projet de loi pouvoir d'achat présenté ce jeudi en conseil des ministres. Les étudiants précaires vont aussi toucher l'aide exceptionnelle de 100 euros, promise à neuf millions de Français modestes. La mesure doit concerner les jeunes boursiers mais également ceux qui touchent des APL en dehors du domicile de leurs parents, soit environ un million et demi de personnes.

Le ticket restaurant à un euro

Le repas au restaurant universitaire à un euro au lieu de 3,30 euros, mesure mise en œuvre durant la crise sanitaire, est reconduit pour la prochaine année universitaire.

La dernière revalorisation des bourses étudiantes, de 1%, remonte à la rentrée dernière. De son côté, une réforme plus globale du système des bourses, promise par Emmanuel Macron depuis son premier quinquennat, est bien toujours dans les cartons, mais pas dans l'immédiat.