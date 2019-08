VIDEO - Une pré-rentrée en musique et en short au collège de Calvisson

Une pré-rentrée pas comme les autres ce vendredi pour la quarantaine de profs du collège le Vignet à Calvisson. Au programme, activités sportives et pique-nique en musique avec l'ensemble des personnels.L'initiative en revient au nouveau principal, Mohamed Bouta.

Calvisson, France

L'image est surprenante : un musicien qui chante en live sous le préau du collège Le Vignet de Calvisson( Gard) pendant que des profs, en short, pique-niquent en devisant joyeusement. C'était ce vendredi la pré-rentrée dans cet établissement de la Vaunage qui accueille 670 élèves. A la manœuvre : Mohamed Bouta, 54 ans, le nouveau principal du collège. Au lieu de la traditionnelle réunion en salle des profs, il a souhaité que tous les personnels, enseignants et non-enseignants partagent ce moment, ensembles. "J'ai toujours cet esprit-là, de me dire, dans la vie, il faut prendre des risques. J'aurais pu rester très académique, la réunion du matin et puis les professeurs qui se répartissent l'après-midi mais je crois que c'est un sérieux investissement en termes de vivre-ensemble".

Mohamed Bouta, le nouveau principal du collège de Calvisson Copier

Badminton, ping-pong, escalade et balle au prisonnier

Plutôt qu'une réunion, des activités sportives dans le gymnase du collège le matin. Escalade, ping-pong , course d'orientation et balle au prisonnier. C'est à Isabelle Denis, la prof d'EPS qu'avait été confié le soin d'organiser ce moment. "L'objectif, c'était de faire quelque chose de convivial. Chaque équipe le faisait à son rythme. Ils étaient comme des élèves de sixième qui participent beaucoup, très motivés, plein d'entrain."

Isabelle Denis, prof d'EPS au collège de Calvisson Copier

"C'est ma plus belle rentrée depuis que je travaille"

Après le sport, tous les profs, en short, se sont retrouvés sous le préau pour pique-niquer avec ce que chacun avait amené. Un repas tiré du sac en musique. Le principal avait souhaité qu'il soit animé par Akwé, un auteur-compositeur-guitariste d'origine nigériane qui vit à Alès. Tous les personnels, enseignants et non-enseignants ont unanimement loué l'initiative du principal. Pour la plupart d'entre eux, c'était une première. "C'est ma plus belle rentrée depuis que je travaille" confiait un prof de SVT. Un prof ravi comme ses collègues de reprendre, dans ces conditions, le chemin du collège le 2 septembre.

Reportage au collège de Calvisson Copier

Le collège le Vignet de Calvisson accueille 670 élèves à la rentrée 2019 © Radio France - Sylvie Duchesne

Mohamed Bouta, le nouveau principal du collège de Calvisson © Radio France - Sylvie Duchesne