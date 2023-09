Pré-rentrée des enseignants : "On a hâte d'avoir les cris dans la cour de l'école"

Ce vendredi 1er septembre, 853.000 enseignants font leur pré-rentrée, selon les chiffres de l'Education nationale, et parmi eux les chefs d'établissement. Camille Gléran, directrice de l'école bilingue Notre Dame d'Espérance à Fouesnant (12 classes et 290 élèves), dans le sud Finistère, s'apprête à accueillir ses collègues professeurs des écoles, "même si ça fait plusieurs jours que l'école s'active ! On ne voit pas assez les enseignants qui sont déjà au travail depuis plusieurs jours. Les enseignants, ça fait plusieurs jours qu'ils sont en train de préparer leurs classes, les apprentissages, leur programme aussi". "Les enseignants sont au travail depuis plusieurs jours"

A trois jours de la rentrée des classes pour les élèves de maternelle et de primaire, elle explique avoir "hâte de recevoir les élèves parce que quand on travaille depuis voilà quelques jours, à un moment donné, il faut rentrer dans le vif du sujet. Tout ça, on le fait pour les élèves, donc on a hâte d'avoir les cris dans la cour de l'école", avec tout de même, "un petit peu d'appréhension le jour de la rentrée. Alors plus, plus on fait de rentrer, moins il y en a. Mais la nuit avant la rentrée des élèves est toujours un peu raccourcie, pour tous les enseignants. Et moi aussi, en tant que chef d'établissement, la nuit de dimanche sera un petit peu plus courte."

"L'ouverture des fournitures, c'est un peu notre cadeau de Noël"

Son travail en tant que chef d'établissement pour la rentrée ? " Donner le "la", expliquer ce que le ministre a donné comme objectif, mais aussi ce que l'institution, en tant qu'enseignement catholique, nous a donné comme cap. On essaie de commencer à rentrer dans le vif du sujet, réfléchir au projet, à ce qu'on veut mener dans l'année avec nos élèves." Puis chaque enseignement va travailler de son côté, "prendre en main sa classe, va décider de comment l'organiser spatialement. Là, je vois des collègues passer avec leurs cartons. C'est l'ouverture des fournitures, c'est un peu notre cadeau de Noël à nous".

S'adapter aux différents ministres

Et concernant les orientations de cette année scolaire qui débute, il faut s'adapter : "On avait reçu une note de rentrée publiée par l'ancien ministre et depuis une nouvelle note de rentrée a été ajustée, mais on reste sur le même cap. Il y a beaucoup de choses autour de l'éducation à la relation pour prévenir tout ce qui est harcèlement."

Cap sur les Jeux olympiques et paralympiques

Mais il y a aussi un grand cap : "La grande nouveauté, c'est vraiment que c'est une année placée sous le signe du sport, avec une grosse préparation vers les Jeux Olympiques et paralympiques 2024. On se rend compte que finalement, dans les classes, on bouge dans la journée. Mais ça permet quand même de se dire que quand on est assis sept heures par jour, c'est difficile. Comment faire en sorte qu'il y ait un peu plus de mouvement dans la journée de classe, comme faire davantage bouger les élèves ? Il n'y a pas de solution parfaite. Chaque enseignant a fait en fonction de sa pratique aussi. Mais c'est sûr que le sport à l'école, c'est hyper important. On se rend bien compte qu'on a un vrai challenge pour maintenir l'athlétisme chez les élèves, le fait qu'il sache courir, qu'il soit à l'aise.

C'est donc aussi l'école qui formera les champions de demain ? "Oui, je le crois. On sent bien qu'il y a quelque chose à développer, dans d'autres pays le sport a toute sa place et sans doute qu'il y a davantage de champions. On sort des championnats du monde d'athlétisme et on voit qu'on a un petit peu de travail en France."