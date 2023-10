Précarité des AESH : de la “maltraitance pour nos enfants”, alertent parents d'élèves et personnels corses

Personnels accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH), parents d’élèves, responsables de la CGT... Ils étaient une vingtaine de personnes rassemblées mardi 3 septembre devant l’Inspection académique à Bastia, à l’occasion d'une journée nationale de grève. Le syndicat estime que les AESH sont “partiellement exclus” du plan de revalorisation pour les personnels de l’Éducation nationale présenté par le gouvernement, qui instaure notamment une hausse de 10% de la rémunération du personnel.

ⓘ Publicité

"Mon fils s'est mis à pleurer”

Céline Monti a tenu à apporter son soutien aux AESH. Son fils Bastien, 11 ans, en classe de CM2, est atteint de troubles du comportement. Depuis la rentrée, il a vu son nombre d’heures hebdomadaires en classe avec un accompagnant être divisé par trois par rapport à l’année dernière. “Il est passé de 18 heures à 6 heures, explique-t-elle. Quand il a appris la nouvelle, il a pleuré. On en vient à souhaiter qu’un élève handicapé soit malade et loupe l’école pour que notre enfant profite de plus d’heures avec une AESH. C’est quand même grave d’en arriver là !” s’insurge cette Bastiaise.

“Un élève qui est accompagné 6 heures par semaine, cela n’a aucun sens, ce n’est pas ce que l’on souhaite dans notre métier. Et les enfants nous le disent clairement : ‘Comment je vais gérer ma crise ? Comment je vais faire demain sans toi ?’” se désole Carole Vigneron, AESH dans la région bastiaise. Le Collectif des AESH de Corse, également présent, dénonce “une forme de maltraitance” qui résulte de la “gestion comptable” des personnels de l’Éducation nationale.

Une précarité accentuée en Corse

Le mal-être est peut-être encore plus palpable chez les AESH de l’île, où le coût de la vie est supérieur à celui sur le continent. “On a des salaires qui restent sous le seuil de pauvreté, qui plus est dans la région la plus pauvre de France métropolitaine. D’autant qu’on est tenus de se déplacer d’une école à l’autre. On peut parfois être sur trois écoles dans la journée, vous connaissez le prix de l’essence... Cela revient à la charge des AESH car il est très difficile d’obtenir des remboursements”, avance Marie-Ange Sauli, représentante AESH à la CGT de Haute-Corse. “On veut un vrai statut qui permette d’avoir une rémunération à la hauteur de nos missions”, abonde Carole Vigneron. Cette AESH gagne moins de 900 euros mensuels pour 24 heures de travail par semaine.

Une délégation de la CGT et de parents d’élèves a été reçue en fin de matinée par l'Inspection académique de Haute-Corse. Les revendications ont été “entendues” et seront remontées au rectorat.