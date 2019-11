Précarité étudiante : les loyers des résidences universitaires seront gelés en 2020

Pour répondre aux étudiants mobilisés contre la précarité, les Crous et le ministère de l'Enseignement supérieur annoncent, ce jeudi, que les loyers des résidences universitaires seront gelés "de manière exceptionnelle" en 2020.

C'est l'une des revendications des étudiants mobilisés contre la précarité, et qui ont manifesté un peu partout dans le pays depuis l'immolation d'un étudiant à Lyon le 8 novembre dernier. Les loyers des résidences universitaires vont être gelés en 2020, ont annoncé ce vendredi le Cnous, le centre national des oeuvres universitaires et scolaires, qui gère ces résidences au niveau national, et le ministère de l'Enseignement supérieur.

Un gel des loyers "tout à fait exceptionnel"

Le communiqué annonce "de manière tout à fait exceptionnelle" un gel du montant des loyers des 175.000 logements que gèrent les différents Crous, attribués en priorité aux étudiants boursiers.

Une baisse à six millions d'euros

Ce gel représente un montant de six millions d'euros, d'après le communiqué, qui précise qu'une chambre Crous revient en moyenne à un étudiant à 100 euros par mois tandis qu'un studio de 18 m2 entièrement équipé coûte entre 150 et 200 euros par mois.