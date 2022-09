Précarité menstruelle : un distributeur de protections hygiéniques dans un collège de Perpignan

Lorsque l'on entre dans les toilettes des filles, le distributeur saute aux yeux. Violet, accompagné de dessins de petites filles, il distribue serviettes hygiéniques, tampons et protège-slips. Un distributeur installé dans le collège Saint-Exupéry de Perpignan pour fournir discrètement et gratuitement aux jeunes élèves des protections hygiéniques. L'établissement est le premier à prendre une telle initiative. Le département des Pyrénées-Orientales assure que le dispositif sera élargi à tous les collèges avant la fin de l'année.

Une demande des élèves

L'idée est née en novembre dernier lorsque qu'une élève de troisième a interpellé la CPE du collège en lui expliquant que plusieurs jeunes filles se trouvaient en difficulté : "Des difficultés rencontrées dans le cadre familial, lorsqu'elles sont seulement avec leur père, chez des oncles ou des tantes, explique Sébastien Maureil, principal du collège. On a remarqué une certaine gène à évoquer le sujet des règles."

Ce distributeur a été "fait-maison", car le principal du collège assure que les distributeurs dans le commerce coutent près de 2 000€. Celui-ci a été fabriqué en bois, et customisé par les élèves. Lors de son inauguration le 8 mars dernier, il était alimenté grâce aux dons de parents d'élèves et d'enseignants. Rapidement, le collège a financé l'achat des protections hygiéniques, à hauteur de 200 à 250€ par an, directement achetées en grande surface.

Elargi à tous les collèges d'ici la fin de l'année

S'il est difficile de déterminer le nombre de jeunes filles qui se servent au distributeur, le principal a remarqué que le stock se réduisait à la veille des week-ends ou des vacances scolaires, plus qu'en semaine. Quand elles le souhaitent, les près de 350 jeunes filles du collège, âgées de 10 à 15 ans, peuvent se servir librement et discrètement. Une chance pour cette collégienne rencontrée devant l'établissement : "On se sert, on va aux toilettes et on les met. Au lieu d'appeler nos parents pour nous ramener un jean propre lorsque l'on se tache, c'est très utile !"

Geneviève Brugier, la CPE de l'établissement, assure que ce distributeur est également utile aux plus jeunes filles : "J'avais plus misé sur les tampons et serviettes, mais il faut que j'investisse plus dans les protège-slips, car les plus petites ont la crainte des premières règles et de se salir".

Ce dispositif sera élargi à tous collèges des Pyrénées-Orientales d'ici la fin de l'année, comme l'a assuré la présidente du département ce jeudi 8 septembre sur France Bleu Roussillon, Hermeline Malherbe : "On le fera progressivement, il ne faut pas forcer sur ce genre de chose, mais l'objectif est fixé à la fin de l'année."