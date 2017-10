Premier bilan enthousiaste des CP A 12 élèves à l'école élémentaire du Côteau Jouvent à Montbéliard

La réforme fait l'unanimité sur le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. Le dédoublement des classes de CP permet un travail plus personnalisé dans un climat plus sudieux. Reportage à l'école du Côteau Jouvent.

"On a plus le temps à passer vers chacun des élèves pour des moments de langage" confie Céline Pasquié enseignante en CP à l'école du Côteau Jouvent. "A 12, c'est plus facile de voir les obstacles de chacun et d'y remédier", renchérit sa collègue Marlène Raoul. A l'école du Coteaux Jouvent sur le quartier de la Petite Hollande à Montbéliard, tout le monde applaudit à la réforme de ces classes de CP à 12 élèves en moyenne. "Les enfants s'impliquent davantage dans le cours", dit cette maman. "C'est un vrai plus" ajoute ce papa enthousiaste. Quant aux enfants, ils soulignent presque à l'unisson une classe moins bruyante. "C'est mieux parce que la maîtresse doit moins crier. On l'entend mieux", dit cet élèves de CP.

Dans le Nord Franche Comté, ce sont 11 classes de CP dédoublées qui ont été installées dans les quartiers REP + à cette rentrée scolaire. Huit classes dans trois écoles de la ZUP de Montbéliard et une école sur le quartier de Champvallon à Bethoncourt. Et trois classes dans une école de Belfort. prioritaire.

Pour raccrocher les wagons de la langue française.

L'un des objectifs de la réforme est de permettre aux enfants des quartiers de raccrocher les wagons de la langue française. "On va bien travailler sur les pratiques des enseignants, pour offrir le plus temps aux enfants, dans les matières principales, en particulier dans la pratique de la langue orale" explique Yves Roch, inspecteur de l'éducation nationale à Montbéliard.

Dommage qu'on ait puisé dans le dispositif de "plus de maîtres que de classe".

Un mois après, il est encore un peu tôt pour tirer un premier bilan de la réforme. Mais à l'école du Côteau Jouvent, Céline Pasquié regrette que cette réforme en écarte une autre. Pour dédoubler ces classes de CP, on a puisé dans les postes du dispositif "plus de maitres que de classes" qui bénéficiait à tous les niveaux.

