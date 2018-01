Ces élèves ont été recrutés sur des tests. Un premier, en ligne, a été tenté par plus de mille personnes. Seuls cent cinquante ont été retenus pour la deuxième étape. Les candidats ont alors été invités dans les studios TeamTo à Bourg-les-Valence ou Paris. Ils avaient 4 heures pour animer un personnage sur une version simplifiée du logiciel utilisé par les professionnels.

Là, on voit ceux qui ont le potentiel d'être animateurs. Il y a des gens qui touchaient un ordinateur pour la première fois de leur vie et ont produit un résultat plus qu'honorable. - Guillaume Hellouin, président de l'Ecas

Cinquante candidats franchissent ce test. Dernière sélection sur entretien. Finalement, ce sont trente et un élèves qui intégrent la première promotion.

Ces élèves ont de 18 à 30 ans, avec une majorité d'hommes et d'habitants de la région (Valence, Bourg-les-Valence, Chateauneuf-sur-Isère, Montélimar, Lyon, Annecy). D'autres étudiants viennent d'Orléans, Lille, Brest, Seine Saint-Denis.

Ils n'auraient pas pu s'offrir une formation privée à 7000 euros par an. L'Ecas, Ecole Cartoucherie Animation Solidaire, est la première école gratuite. Une chance pour Jonathan qui enchaînait les petits emplois pour rembourser un crédit.

La formation d'une promotion coûte 250 000 euros. Elle est financée à 80% par la Région; Valence Romans Agglo, la Fondation de France et TeamTo participent également.

La formation ne dure que six mois, le rythme s'annonce donc intense.

On va faire 6 jours par semaine, 8h30-18h. Et on est fortement encouragé à travailler au delà, jusqu'à 22h si on veut (heure de fermeture de l'école), pour s'exercer et rendre des projets. - Indiana, une élève