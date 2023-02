Première année de médecine à Orléans : un bilan qui satisfait étudiants et enseignants

"Nous avons vraiment des résultats plus que satisfaisants", se réjouit Eric Duverger, directeur du département de la formation médicale d'Orléans, en rangeant les copies du concours blancs. Voilà bientôt six mois que la toute nouvelle promotion d'étudiants en médecine a commencé sa première année, et ils n'ont pas à rougir.

ⓘ Publicité

"Avec la mention au bac, un étudiant à Orléans obtient exactement les mêmes résultats en médecine qu'un étudiant à Tours" rassure le directeur à l'origine de la formation.

Les cours magistraux sur écran géant

L'amphithéâtre De Revigny, les étudiants le connaissent bien. Prêté par la faculté de droit, c'est ici qu'ils assistent à l'intégralité de leur cours... mais sans professeur présent : "Les enseignants de Tours enregistrent leurs cours la veille, et le lendemain, il est diffusé sur écran géant aux élèves d'Orléans", explique Eric Duverger, directeur du département de la formation médicale d'Orléans.

Tous les cours magistraux sont diffusés sur écran géant. © Radio France - Juliette Gloria

Un système auquel s'adapte les étudiants, comme Léane "Si on a besoin de poser des questions, on peut s'adresser à nos chargés de TD ou nos tuteurs, présents physiquement" détaille t-elle pendant sa pause, entre deux cours.

105 places, seulement 92 étudiants

Même si les résultats sont bons, la formation n'a pas fait carton plein pour son lancement. 105 places étaient ouvertes en septembre 2022, mais seuls 92 élèves ont coché la case "Orléans" sur Parcoursup - les bons élèves privilégiant l'université de Tours. Les effectifs vont gonfler progressivement, dès la rentrée 2023, c'est 150 places qui seront disponibles pour la prochaine promotion.

"Nous faisons un gros travail dans les salons étudiants et les lycées, pour faire connaître cette formation auprès des élèves et des parents" détaille Eric Duverger.