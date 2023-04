Première historique : le rectorat de Strasbourg ouvre quatre classes immersives allemand-alsacien-français

C'est une grande première historique. Dès la rentrée prochaine (septembre 2023), 4 classes immersives allemand/ alsacien/ français vont ouvrir dans l'académie de Strasbourg. Ces parcours "Tomi Ungerer" nommés en hommage au célèbre illustrateur alsacien ouvriront dans 4 écoles maternelles : à Altkirch, Brumath, Sélestat et Colmar. Avec à chaque fois, des capacités d'environ 25 élèves.

Les cours se tiendront à 75% en allemand et alsacien et 25% en français. Une grande première donc pour l'éducation nationale saluée par Eric Straumann, le maire de Colmar, où une classe de ce type ouvrira à l'école des Tulipes.

"C'est la première fois que l'on enseigne l'alsacien dans le cadre de l'éducation nationale. C'est un moment un peu historique même si cela arrive tard. Mais je prends ce qui nous est offert par l'éducation nationale. Ce sera peut être une des dernières opportunités pour sauver l'alsacien" dit le maire.

En tout cas ce type d'enseignement est très bon pour les élèves estime Pascale Riehl, enseignante qui devrait prendre en charge la classe immersive située à Colmar. "L'alsacien, c'est une porte ouverte sur l'Europe. Ce n'est pas quelque chose de nihiliste ou d'autocentré. Vous comprenez les Suisses, les Allemands. Cela vous ouvre sur l'Europe, et c'est important en ce moment. Ce n'est pas un frein, on voit bien que les classes bilingues ont de bonnes capacités globalement et ajouter l'alsacien, c'est encore un plus pour des enfants déjà très réceptifs à cet âge-là" dit-elle.

Ces classes répondent en tout cas à deux urgences. D'abord, le recul de l'enseignement de l'allemand. Mais aussi de la maîtrise de l'alsacien. 7% des jeunes de 7 à 18 ans le parlent. "C'est un apprentissage linguistique important, mais aussi pour des raisons culturelles. Répondre à l'envie de parents de défendre la langue du territoire. Mais nous connaissons tous et toutes la valeur du plurilinguisme comme valeur ajoutée pour le parcours des enfants" défend Olivier Faron.

Le recteur a tout de même souhaité maintenir 1/4 des cours en français et donc ne pas aller dans le 100% immersif. "Pensons à un père ou une mère de famille qui doit quitter l'Alsace. Il faut que les enfants puissent rebondir. Il faut qu'ils aient, qu'ils soient préparés à leurs parcours, qu'ils soient prêts à faire le meilleur cursus possible" dit-il.

L'éducation nationale promet une évaluation du dispositif à la fin de la prochaine année scolaire. Le rectorat dit avoir déjà enregistré les premières inscriptions dans les nouvelles classes immersives. En parallèle des bourses universitaires vont être proposées à Strasbourg et Mulhouse pour tenter de créer des vocations de professeur d'alsacien ou d'allemand. Car c'est aujourd'hui l'une des conditions pour pouvoir continuer à ouvrir des classes immersives.