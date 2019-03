Première mobilisation à Sarreguemines contre la réforme du lycée

Après Talange, c'est à Sarreguemines que la fronde contre la réforme du lycée se poursuit en Moselle. Une vingtaine d'enseignants et une poignée d'élèves du lycée Jean de Pange ont manifesté ce lundi après-midi.

Sarreguemines, France

A six mois de la rentrée scolaire prochaine, la fronde contre la réforme du lycée prend de l’ampleur en Moselle. Après la mobilisation à Talange, c’est à Sarreguemines que des enseignants se sont mobilisés ce lundi. Ils étaient une vingtaine rassemblés devant le lycée Jean de Pange, avec une poignée d’élèves, pour enterrer symboliquement l’Education nationale.

Dès la rentrée prochaine, les élèves n'auront plus à choisir entre les filières générales L, ES et S mais ils devront sélectionner trois spécialités en plus de cinq matières en tronc commun.

Conséquences selon les opposants : concurrence entre lycées car ils ne proposeront pas les mêmes spécialités, et des choix faits trop tôt, en seconde, alors que ces choix détermineront leur futur métier. Donc, pas question de se tromper : "Je ne sais pas ce que je veux faire alors que je suis en terminale, donc je n’imagine même pas choisir en seconde". "Je vois mon petit frère en seconde qui _néglige certaines matières__, car il sait ce qu’il choisira l’an prochain, donc il se concentre là-dessu_s". "Je suis en seconde et donc je n’aurai pas eu l’année scolaire adaptée à la réforme. Donc, ce sera plus difficile de suivre. Cela aurait été mieux de mettre en place cette réforme l’année prochaine".

Pas les mêmes choix en ville et en zone rurale

Les lycées ne proposeront pas les mêmes spécialités. Donc, faudra-t-il s'inscrire dans plusieurs établissements ? Le député d'opposition LR du sud mosellan a interpellé le gouvernement, Fabien Di Filippo : "Le ministre me fait cette réponse inacceptable la semaine dernière de dire oui mais à Creutzwald l’élève pourrait trouver l’option que vous mentionnez. Mais qui enverrait son gamin à une heure de chez lui à 15 ou 16 ans pour suivre le bac qu’il a envie de mener ?" Ce sera une inégalité de plus aux yeux de Fabien Di Filippo entre les villes et les campagnes.