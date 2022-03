Première pierre du collège de Port-Marianne à Montpellier

Compte-tenu de l’évolution démographique de Montpellier, en particulier dans le sud-est de la ville, un nouveau collège va ouvrir à la rentrée 2022 dans le quartier Port-Marianne. Le 81ème du département de l'Hérault. La première pierre de ce nouvel établissement, qui accueillera 720 élèves (330 dès 2022, puis 720 en 2023) a été posée ce jeudi matin.

Il s'agit alléger les secteurs des collèges des Aiguerelles, Joffre et Frédéric Bazille et d'anticiper l’installation de nouvelles familles. Ce collège se situe rue du Mas Rouge à Montpellier, au bout du Parc Charpak

Un établissement durable modulable confortable en toute saison

Le Département a fait le choix d’un projet écologique : des matériaux biosourcés et en grande partie de provenance locale, la performance énergétique et la végétalisation de l’espace pour plus de perméabilité du sol et de fraîcheur pour les élèves. La structure du bâtiment va être réalisée avec des matériaux parmi les moins polluants : béton bas carbone, qui génère moins de gaz à effet de serre tout au long de son cycle de vie, planchers et murs à ossature bois, conçus avec du bois provenant des Cévennes

Cette innovation permettra d’agrandir le collège selon la poussée démographique du quartier plutôt que de construire un nouvel établissement. Le collège évolutif pourrait ainsi passer d’un effectif de 720 à 840 élèves. L’établissement a été conçu selon une approche bioclimatique pour être confortable à chaque saison. Les classes seront orientées selon un axe Nord-Sud et traversantes, bénéficiant d’une bonne ventilation, d’un bon ensoleillement l’hiver sans dépasser 28°C durant les fortes chaleurs l’été. En effet, des protections solaires et un système de rafraichissement par humidification de l’air vont permettre de maintenir la fraicheur dans les salles.

Pour chauffer, le collège de Port Marianne sera raccordé au réseau de chaleurs de la ville et doté de panneaux photovoltaïques. 20% des toitures seront végétalisées. Dans les cours, il y aura un jardin pédagogique mais aussi 161 arbres plantés. Au total, 45% des espaces extérieurs du collège sont en pleines terres. Le choix du végétal sera aussi un atout pour absorber l’eau des pluies et éviter l’inondation des cours, surtout lors d’épisodes cévenols. La présence de grands et larges préaux permettra d’accueillir confortablement l’ensemble des élèves en périodes chaudes et lors des épisodes pluvieux.

La rentrée des élèves est prévue pour septembre 2022, mais les bâtiments seront totalement terminés pour Noël 2022, une journée porte ouverte est envisagée la première semaine de juillet.

Avant la construction du collège, des fouilles ont eu lieu. Les archéologues y ont découvert les traces des premiers Montpelliérains, datant de 3700 à 3500 avant notre ère. Les paysans de la fin de la Préhistoire creusent la terre pour extraire le matériau nécessaire à la construction des habitations, pour protéger leurs récoltes dans des silos et pour stocker leurs denrées au frais dans de petites caves. Des céramiques de la fin de l’Antiquité nous racontent une histoire continue sur ces terres agricoles depuis des millénaires ! Les traces se poursuivent jusqu’aux années 1000 à 1250.

D’autres zones démographiquement dynamiques vont être dotées de nouveaux collèges en 2024 : Juvignac et Maraussan. Les projets des architectes seront sélectionnés au printemps.