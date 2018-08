Auxerre, France

Les cinq premiers sont arrivés ce mardi matin, les cinq autres seront accueillis jeudi 30 août. Un à un les enfants et leurs parents découvrent la classe. Dans la salle, plusieurs petits ateliers vont aider les enfants dans leur apprentissage grâce notamment à la manipulation concrète de nombreux objets. C'est ce qui a séduit Gildas pour inscrire son fils James, 3 ans et demie : "C'est _le concept qui nous plait bien_. Un petit peu d' apprentissage au rythme de l'enfant, de ce qu'il souhaite travailler par lui-même"

© Radio France - Isabelle Rose

Juste à coté Cécile 4 ans semble déjà comme un poisson dans l'eau. Mélodie sa maman est ravie et malgré le coût, 380 euros par mois, elle assume pleinement son choix : " Il faut savoir ce qu'on veut pour nos enfants. Il était hors de question de la remettre dans une école classique. On voit trop la différence. On est tellement satisfait du travail qu'il y a ici."

Ici chaque enfant apprend à son propre rythme rappelle Céline Doumeyrou, l'éducatrice : " C'est un travail individuel et un suivi individuel. Chaque enfant travaille à son rythme. Moi je leur présente une première fois l'activité et puis ensuite il la travaille jusqu’à ce qu"elle soit acquise pour qu'on puise _continuer dans la progression_".

Pour cette première rentrée, onze élèves sont dores et déjà inscrits. La structure peut en accueillir jusqu'à vingt. C'est la deuxième école de ce type dans l'Yonne après celle de Saint-Bris le vineux ouverte il y a un an.