Première rentrée pour la nouvelle Fac Dentaire sur le campus de Dijon

Une nouvelle filière pour la Fac de Bourgogne. 30 étudiants composent la première promotion de la nouvelle formation "Santé-odontologie". Les futurs dentistes peuvent maintenant se former en Bourgogne-Franche-Comté sans avoir à quitter leur région.

La première promotion compte 30 élèves, on en espère 50 à partir de 2025

Si vous souhaitez devenir dentiste, inscrivez-vous à la fac de Dijon. Elle propose en cette rentrée 2022 une formation "Santé Odontologie" qui n'existait pas jusqu'alors parmi ses nombreuses filières. C'est un gros avantage pour les jeunes Bourguignons désireux d'embrasser cette carrière. "Après avoir fait une prépa à Dijon , je peux rester ici plutôt que de devoir aller jusqu'à Nancy" explique Léonard, 19 ans.

"Nos futurs dentistes devaient partir se former loin" confirme Marc Maynadié, le doyen de la faculté de Médecine. "Il fallait aller jusqu'à Clermont, Paris, Bordeaux. Ce qui peut être coûteux pour les étudiants, et le retour dans leur région d'origine n'est pas garanti. En les formant sur place, on espère pouvoir les garder. Il y a un réel manque de praticiens chez nous."

Retenir les futurs dentistes en Bourgogne

"Depuis toute petite, je veux faire ce métier. Redonner le sourire aux gens, dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui ça se concrétise dans la ville où j'ai grandi" s'enthousiasme Capucine, 19 ans. "Cette formation fait grandir Dijon. On est partis pour 5 ans d'études.", "Cela peut même se prolonger en fonction des spécialisations prévues. Moi en tout cas je prévois de rester à Dijon après mes études" assure Léonard.

Le professeur Victorin Ahossi est le responsable de cette nouvelle formation © Radio France - Olivier Estran

Des locaux provisoires en attendant un nouveau bâtiment

"A Dijon, en attendant la construction d’un nouveau bâtiment « Santé-Odontologie » ou « B4 » de l’UFR, prévu pour 2026, les enseignements seront installés dans des locaux provisoires situés à proximité des bâtiments de l’UFR des Sciences de santé " note la Fac de Bourgogne dans un communiqué.

"Compte tenu des délais et contraintes techniques de l’équipement pédagogique spécifique à l’odontologie, cette rentrée 2022 sera organisée comme suit : le premier semestre sera consacré principalement aux cours théoriques et, grâce à la collaboration établie avec le lycée Hippolyte Fontaine, des salles équipées seront mises à disposition afin de commencer les TP. Le deuxième semestre sera principalement dédié aux travaux pratiques sur simulateurs. 30 étudiants ont été accueillis en 2022. Ils seront 36 l’an prochain, 42 en 2024, puis 50 chaque année à partir de 2025"

Les filieres qui gagnent , et celles qui reculent

Cette rentrée de septembre 2022 est marquée par une baisse globale des effectifs. 20.093 inscrits en ce début septembre, soit presque un millier d'étudiants en moins par rapport à l'an dernier à la même date.

"Ce recul tient avant tout à la courbe démographique" assure la fac de Bourgogne. "Il y a moins de jeunes adultes."

Pour cette rentrée, les Sciences Humaines ont le vent en poupe. On note une hausse des inscriptions en Philosophie, Histoire de l'Art et Archéologie, ou Musique. La filière STAPS (formation pour devenir prof de sport ou coach sportif) est toujours très demandée.

A l'inverse, les filières Sciences et Techniques, Sciences et Vie de la Terre ou Administration Economique et Sociale connaissent en cette rentrée moins d'inscriptions. "Mais le chiffre définitif des effectifs sera connu début janvier 2023" assure la fac de Bourgogne. "D'ici là, des inscriptions dans certaines filières sont encore possibles."

Faut-il s'inquiéter de ce recul des effectifs ? On pose la question ce mardi 13 septembre à Vincent Thomas, le président de l'université est notre invité à 8H15 sur France Bleu Bourgogne et France 3.