Première rentrée scolaire pour le nouveau collège Port Marianne de Montpellier

C'est une rentrée scolaire un peu particulière pour les 300 élèves du nouveau collège Port Marianne de Montpellier. Cinq classe de sixième et trois classes de 5ème vont prendre, ce jeudi, possession de ce nouveau bâtiment, tout juste achevé. Il a été construit au bout du parc Charpak et à deux pas de l'arrêt de tramway Millénaire (ligne 1). Il est censé accompagner l'expansion démographique du quartier et surtout décharger trois autres établissements : les collèges des Aiguerelles, Joffre et Frédéric Bazille.

A terme, ce nouveau collège pourra accueillir jusqu'à 720 élèves selon sa conception initiale. Il est composé de 18 classes de 60 mètres carrés chacune ainsi que de 2 classes de 40 mètres carrés. Mais des extensions ont d'ores et déjà été anticipées si le besoin s'en fait sentir.

Dernier cri environnemental

Ce nouveau collège intègre les dernières normes environnementales. Son toit est en partie végétalisé et sa façade recouverte de panneaux de bois. L'orientation sud-nord permet quant à elle a chaque classe de bénéficier d'un bon ensoleillement tout en limitant la montée des températures en été.

"C'est toujours impressionnant de commencer dans un nouveau collège" – Fatou Ndiaye, professeure d'anglais

C'est donc une rentrée chargée de nouveautés qui attend les élèves et leurs professeurs. Avec même un brin d'appréhension pour Fatou Ndiaye qui enseigne l'anglais : "Tout est nouveau. On ne sait pas trop quel genre d'élèves on va avoir. Il faut aussi qu'on se familiarise avec les l'équipement." A ce propos, Fatou Ndiaye déplore l'absence de tableaux numériques dans chacune des salles de classe. Pour le reste, l'équipement informatique est "dernier cri".

Un nouveau collège c'est aussi une nouvelle organisation à trouver. "Il n'y a pas de routine, il faut tout créer, faire équipe et trouver notre manière de fonctionner", explique la professeure d'anglais tout juste arrivée de région parisienne. Selon elle, c'est donc "toujours impressionnant de commencer dans un nouveau collège" mais elle se dit "optimiste" en "enthousiaste" de commencer cette nouvelle aventure.

