Première rentrée scolaire pour les écoliers de Vany

Vany, France

C'est une grande première attendue depuis des années à Vany. L'école flambant neuve de la Fontaine a vécu sa première rentrée scolaire ce lundi matin. Au programme : l'accueil des 140 enfants répartis sur 6 classes de la maternelle au CM2. Il aura fallu 18 ans et 3 millions d'euros d'investissement pour parvenir à ce regroupement de 4 communes : Vany, Failly, Malroy et Servigny-lès-Sainte-Barbe.

Attroupement de parents devant la salle de classe des maternelles. © Radio France - Arthur Blanc

Sur place, Claude Lang, la maire de Vany, est aux anges. "C'est une belle réalisation, une école du XXIème siècle, tout ce dont on pouvait rêver pour la commune", se réjouit-elle. Constat partagé par la directrice de l'école, Valérie Jagère. "C'est un magnifique outil de travail. Tout est prévu pour que les enfants réussissent au mieux et que les collègues travaillent ensemble." Elle a pris ses fonctions à Vany en janvier dernier, lorsque l'établissement a officiellement ouvert ses portes, mais elle est heureuse de vivre sa toute première rentrée dans ce bâtiment neuf.

Dernières consignes des parents aux encadrants avant de laisser les enfants. © Radio France - Arthur Blanc

A 8h20 ce lundi, l'accueil des élèves a donc pu commencer avant le début des cours 10 minutes plus tard. La plupart des enfants chahutent dans la cour ou dévoilent leurs nouveaux habits. Pour Matthieu, qui fait partie des plus grands, c'est une belle rentrée en CM2. "Je suis fatigué des vacances parce que je me suis couché tard, du coup j'étais un peu stressé, mais ça va mieux", confie-t-il juste avant de s'asseoir à son pupitre. Mais tout ne se passe pas aussi bien pour les plus petits. La fille de Sonia entrait pour la toute première fois dans une école. "De gros sanglots, alors je lui ai fait un câlin, je ne pouvais pas faire grand chose de plus."

Cette école a été créée selon Claude Lang pour faciliter le transport des élèves du village. Il s'agit de l'un des deux seuls établissements ouverts ce lundi en Moselle. Le second étant situé à Manderen.