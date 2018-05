La faculté de Lettres et de Sciences Humaines de Nancy a ouvert ses grilles ce jeudi 3 mai. Toutes les entrées étaient gardées, plus d’une quinzaine d’agents de sécurité visibles. Une "ambiance prison" un peu particulière pour les étudiants et complètement disproportionnée pour les enseignants.

Nancy, France

Jamais des examens n’avaient été si encadrés, si sécurisés à l’Université de Lorraine. Après plus d’un mois de blocus et des bloqueurs délogés par la police, les examens ont débuté dans le calme, ce jeudi 3 mai à 9h. Les étudiants ont été invités par le président de l’Université de Lorraine à «se présenter au moins 45 minutes avant chaque épreuve», le temps d’effectuer des contrôles des cartes d’étudiant. Plus d’une quinzaine de vigiles de deux sociétés de gardiennage étaient ostensiblement présents à chaque entrée du Campus et devant les salles d’examen ce jeudi matin.

Disproportionné

Une présence d’hommes en uniforme sombre «un peu spéciale» pour les étudiants : "on se dirait un peu en dictature" alors que d’autres approuvent le contrôle sécurisé pour assurer la sérénité des examens.

«C’est complètement disproportionné par rapport à la situation, on a l’impression d’être dans une sorte d’Etat d’urgence à l’université» s’indigne Nicolas Grégori, du Snesup FSU, qui a constaté la présence des vigiles sur le campus Lettres et qui demande que le président de l’Université de Lorraine accepte des débats sur la loi «Orientation et réussite des étudiants» (ORE).