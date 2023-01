Près de 10 000 personnes au Forum de l'Enseignement Supérieur à Laval

Ils étaient près de 10 000 lycéens, collégiens et parents d'élèves à parcourir les 106 stands du Forum de l'Enseignement Supérieur. Des universités, des écoles d'ingénieur, de commerce, d'art, des formations en BTS ou en alternance : il y en avait pour tous les goûts. Les élèves de terminale doivent désormais formuler des vœux sur Parcoursup : la plateforme est ouverte du 18 janvier au 8 mars pour la première phase.

Des collégiens présents avec leurs parents

Dans la file des stands, de jeunes élèves, pour qui la rentrée dans l'enseignement supérieur n'est pas pour tout de suite, attendent. Certains exposants partagent le même constat : ils ont croisé des élèves plus jeunes que l'année dernière, de 4e et de 3e. D'après Chrystelle Heckel organisatrice et coordinatrice de l'évènement, cela s'explique par le fait que les spécialités, choisies en seconde, sont vraiment déterminantes pour leurs choix futurs d'orientation.

"Il faut qu'ils anticipent leur choix de spécialité. pour avoir avoir la possibilité d'entrer dans l'école de leur choix. Et plus tard un métier", explique-t-elle.

Des spécialités qui peuvent bloquer les choix futurs

Et pour conséquence : certains élèves, actuellement en terminale, se retrouvent bloqués par rapport à leur choix de spécialités fait en classe de seconde. Par exemple, pour entrer à l'ESTACA, une école d'ingénieur, il faut avoir impérativement choisi les mathématiques et la physique, ainsi qu'une autre matière scientifique pour pouvoir entrer dans l'école. Or, les étudiants qui tiennent le stand ont constaté que certains élèves veulent intégrer l'ESTACA mais n'ont pas les bonnes spécialités. Dans d'autres formations, comme certains BTS, les spécialités ne sont pas rédhibitoires. C'est le dossier qui compte, ainsi que la motivation. En revanche, les élèves avec un bac professionnel sont prioritaires dans les BTS correspondant à leur filière de baccalauréat.

Les élèves de terminale ont jusqu'au 8 mars pour renseigner leurs vœux sur Parcoursup.