Près de 1000 collégiens rassemblés à Tournon-sur-Rhône contre le harcèlement scolaire

Ils étaient presque mille, toutes classes confondues, autour de l'olivier décoré de rubans bleus, au milieu de la cour, lundi 15 novembre au collège Marie-Curie de Tournon-sur-Rhône. Des rubans bleus accrochés aux branches mais aussi au poignet des élèves, un symbole de respect et d'amitié.

Les rubans bleus dans les branches de l'olivier, en symbole de respect et d'amitié © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

A 13h, une cérémonie s'est tenue pour lutter contre le harcèlement scolaire. Cléo, élève de 3e, a lu la chanson "Fragile" du rappeur Soprano : "Toute cette violence gratuite, devient pour elle insupportable, donc elle éteint son portable, et commet l'irréparable."

Cléo est "sentinelle", ça veut dire qu'elle veille sur ses camarades : "Quand on est dans la cour, on a toujours un peu l'œil ouvert, pour voir s'il y a des personnes isolées, qui se font embêter, et on agit à ce moment-là."

Des moqueries répétées, c'est justement ce qu'a subi Lilou quand elle était en 6e. Alors, elle a eu envie de faire partie de la quinzaine de sentinelles du collège : "J'ai été victime de harcèlement, même si c'était pas beaucoup, ça faisait quand même mal, alors pour moi c'était une chance de me dire que je pouvais sauver d'autres élèves, comme moi j'ai été sauvée."

Un dispositif qui fonctionne

Pour apprendre à aider les autres, les élèves suivent quatre jours de formation. C'est la même chose pour les Référents, les adultes qui font partie du dispositif. Laure Pianetti, la CPE du collège, chapeaute le tout : "On détecte des élèves qui vont mal, qui sont ennuyés, et on gère la difficulté immédiatement, donc on n'est jamais arrivés à des extrémités épouvantables."

"Depuis le début du dispositif, il y a 6 ans, on a aidé 170 élèves", explique Laure Pianetti, la CPE.

Tous ont été écoutés, entourés et aidés par les sentinelles. Les élèves harceleurs, quant à eux, sont pris en charge par les adultes du dispositif.

Sur la porte de l'accueil du collège Marie-Curie à Tournon-sur-Rhône © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Au niveau national, la journée de lutte contre le harcèlement scolaire se tiendra jeudi 18 novembre. Ce lundi, à Tournon-sur-Rhône, Michèle Victory, députée de la 2e circonscription de l'Ardèche et Patrice Gros, l'inspecteur d'académie de l'Ardèche étaient présents.