Prés de 1200 collégiens et lycéens réunis à Limoges pour partager l'univers du manga

Pendant deux jours ce lundi et ce mardi, des collégiens et lycéens de l'académie sont rassemblés à la faculté de lettres à Limoges pour la neuvième édition du prix Manga'titude. Un événement organisé par les documentalistes de plusieurs établissements et qui permet aux jeunes d'exprimer leur passion