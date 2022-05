Près de 14.000 lycéens de Haute-Garonne planchent ce mercredi sur le bac nouvelle formule

Ils sont 500.000 en France et 14.000 en Haute-Garonne à tester le bac nouvelle formule. Ils vont plancher pendant quatre heures sur des épreuves de spécialité qu'ils ont suivies en première et terminale. Ces deux épreuves compteront pour quasiment un tiers de leur note finale du baccalauréat.

C'est le grand jour pour les lycéens de Terminale ce mercredi 11 mai, déjà la première épreuve du baccalauréat général et technologique. C'est la première fois que les épreuves de spécialité sont organisées.

60% en examen, 40% en contrôle continu

Pandémie oblige, les bacs 2020 et 2021 ont été réalisés exclusivement en contrôle continu. Cette fois, pour ces deux épreuves de spécialités les élèves sont convoqués entre le 11 et le 13 mai pour quatre heures de travail. Coefficient 16, ce sera une grosse partie de la note. Les lycéens ont choisi leurs deux spécialités en classe première dans une liste de 13 propositions. Cela peut être aussi bien de l'histoire-géographique, des sciences politiques, des mathématiques ou de la physique-chimie.

Pour ce qui ne change pas, l'épreuve redoutée de philosophie est prévue le mercredi 15 juin. Enfin le grand oral, à partir du 20 juin : 20 minutes devant deux enseignants. Ce n'est pas une épreuve improvisée, les élèves travaillent dessus depuis deux ans. Il s'agit d'un oral lié à leur enseignement de spécialité.

En ajoutant le bac de Français en première, cela fait donc cinq épreuves d'examen, équivalent à 60% de la note du bac. Le reste est validé en contrôle continu.

Le principal syndicat du 2nd degré favorable à l'ancien bac

Pour Sylvain Lagarde, co-secrétaire général du Snes-FSU en Occitanie invité de la matinale de France Bleu et France 3 Occitanie, cette nouvelle formule n'est pas satisfaisante. Le syndicat militait pour reporter les épreuves en toute fin d'année, car les absences des élèves et des enseignants à cause du virus ont engendré des retards d'apprentissage. "Et les ajustements d'épreuves et de programmes nous ont été communiquées très tardivement", rajoute l'Aveyronnais.

Le SNES-FSU réclame le retour de l'ancienne version, anonyme, nationale et en toute fin d'année scolaire. "C'est ce qui permet la plus grande équité de traitement. Là, les jeunes planchent sur des sujets différents dans des matières différentes", argumente Sylvain Lagarde. "Les enseignants seront comme d'habitude indulgents, mais quel sera le discours institutionnel à ce propos ?", s'interroge-t-il.

L'année dernière, 30.000 candidats se sont présentés au baccalauréat général, technologique et professionnel dans l'académie de Toulouse. 95% ont été reçu. Dans la filière générale, ils sont même 98% à l'avoir eu.