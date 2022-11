Près de 2 000 visiteurs au festival À hauteur d'enfants à Montpellier

Quatre jours de festival de découverte du son pour les enfants viennent de s'achever. Cette 2eme édition se termine avec une note positive : les visiteurs étaient au rendez-vous. Près de 2 000 personnes sont passées au festival France Bleu À hauteur d'enfants à la Halle Tropisme à Montpellier.

Près de 2 000 visiteurs

Les enfants ont découvert l'univers de la radio, de la musique et du son d'une manière générale. Les groupes scolaires y ont participé jeudi 17 et vendredi 18 novembre : 400 élèves en tout. 400 personnes ont participé à la boum organisée vendredi soir. Samedi 19 et dimanche 20 novembre, les familles ont pu s'inscrire à 18 ateliers avec différents intervenants qui travaillent dans l'univers du son. 650 personnes y ont participé et 500 sont venues en visite libre.